Zalaistvánd középkori heti vásárainak története

Az egykori Pest- Gráci országúthoz Istvándon áthaladó Kapornak- Keszthely országút itt csatlakozott. A hajdani Dabrony falu irányába tartó úton pedig Zalaszentgrót felé lehetett tovább utazni. Oklevelekben 1270 körül fordul elő a község neve. Területén már a római korban is fontos utak haladtak keresztül, amelynek következtében kisebb római közösség is megtelepült.

Zalaistvándi hetivásár 1346-ban említő oklevél

A római utakon élénk kereskedelmi tevékenység folyt, amelyet több régészeti lelet is bizonyít. A római uralom bukásával a távolsági kereskedelmi tevékenység megszűnt. A vidéken megtelepedő népcsoportok cserekereskedelmet folytattak maguk között. A magyar állam megszervezése után kiépült a faluhálózat. A falvak népe mezőgazdasági tevékenységet folytatott és önellátó gazdálkodásra rendezkedett be.

A mezőgazdasági technika fejlődésével a falvakban megjelentek a vasalkatrészes nehézekék, boronák. Növekedett a terméshozam, amelynek következtében főleg gabonából „felesleg” képződött a családi gazdaságokban. A gabona felesleget másféle terményekért, mezőgazdasági eszközökért el lehetett cserélni a szomszéd falvak lakosságával. Gabonával fizettek az ekék vasalásáért, patkolásért a kovácsnak, liszttel a molnárnak, de a tized adó is gabonával lett kiegyenlítve.

A falvak között gazdasági kapocsként kialakultak a XIII. század elejére a hetivásárok. A hetivásárok lényegében a mai piacok megfelelői. Itt nem csak termények cseréltek gazdát, de a környező lakosok itt beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat. Itt hirdették ki a vármegyei és földesúri utasításokat, híreket.

Zalaistvándi hetivásárról először egy 1346-ban, Budán kelt ítéletlevélben olvashatunk. Gilétfi Miklós nádor egy birtokper kapcsán nádori bíróság elé idézte Szentgróti Fülöpöt és Szentlászlói Baas fiait egy Zala folyó mellett fekvő birtok tulajdonjogával kapcsolatban. A nádor az idézőlevét felolvasni és kihirdetni rendelte három vásáron, amely meg is történt.

Az idézőlevelet a vasvári káptalan embere felolvasta Szent András apostol ünnepe előtti pénteken (november 24-én) a renneki, szombaton (november 25-én) az istvándi és hétfőn (november 27-én) az egerszegi hetivásáron. Az idézőlevél kihirdetésére azért volt szükség, mert a vasvári káptalan embere személyesen nem tudta átadni a nádor levelét a címzettek egy részének. Így az idézőlevél nyilvános kihirdetésével történt meg a perbehívás. Istvánd szombaton tartott hetivásárairól 1400-ban és 1431-ben is olvashatunk az oklevelekben. A község ekkor Gersei Pethő család birtokában volt és a Kemendi „vártartományhoz” tartozott.