Zalaistvánd középkori heti vásárainak története

Zalaistvánd a Zala folyó völgyében, lankás domboktól védett helyen alakult ki a XI-XII. században, jelentős kereskedelmi utak találkozásánál.

Az egykori Pest- Gráci országúthoz Istvándon áthaladó Kapornak- Keszthely országút itt csatlakozott. A hajdani Dabrony falu irányába tartó úton pedig Zalaszentgrót felé lehetett tovább utazni. Oklevelekben 1270 körül fordul elő a község neve. Területén már a római korban is fontos utak haladtak keresztül, amelynek következtében kisebb római közösség is megtelepült. 

Zalaistvándi hetivásár 1346-ban említő oklevél

A római utakon élénk kereskedelmi tevékenység folyt, amelyet több régészeti lelet is bizonyít. A római uralom bukásával a távolsági kereskedelmi tevékenység megszűnt. A vidéken megtelepedő népcsoportok cserekereskedelmet folytattak maguk között. A magyar állam megszervezése után kiépült a faluhálózat. A falvak népe mezőgazdasági tevékenységet folytatott és önellátó gazdálkodásra rendezkedett be. 

A mezőgazdasági technika fejlődésével a falvakban megjelentek a vasalkatrészes nehézekék, boronák. Növekedett a terméshozam, amelynek következtében főleg gabonából „felesleg” képződött a családi gazdaságokban. A gabona felesleget másféle terményekért, mezőgazdasági eszközökért el lehetett cserélni a szomszéd falvak lakosságával. Gabonával fizettek az ekék vasalásáért, patkolásért a kovácsnak, liszttel a molnárnak, de a tized adó is gabonával lett kiegyenlítve. 

A falvak között gazdasági kapocsként kialakultak a XIII. század elejére a hetivásárok. A hetivásárok lényegében a mai piacok megfelelői. Itt nem csak termények cseréltek gazdát, de a környező lakosok itt beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat. Itt hirdették ki a vármegyei és földesúri utasításokat, híreket.

 Zalaistvándi hetivásárról először egy 1346-ban, Budán kelt ítéletlevélben olvashatunk. Gilétfi Miklós nádor egy birtokper kapcsán nádori bíróság elé idézte Szentgróti Fülöpöt és Szentlászlói Baas fiait egy Zala folyó mellett fekvő birtok tulajdonjogával kapcsolatban. A nádor az idézőlevét felolvasni és kihirdetni rendelte három vásáron, amely meg is történt. 

Az idézőlevelet a vasvári káptalan embere felolvasta Szent András apostol ünnepe előtti pénteken (november 24-én) a renneki, szombaton (november 25-én) az istvándi és hétfőn (november 27-én) az egerszegi hetivásáron. Az idézőlevél kihirdetésére azért volt szükség, mert a vasvári káptalan embere személyesen nem tudta átadni a nádor levelét a címzettek egy részének. Így az idézőlevél nyilvános kihirdetésével történt meg a perbehívás. Istvánd szombaton tartott hetivásárairól 1400-ban és 1431-ben is olvashatunk az oklevelekben. A község ekkor Gersei Pethő család birtokában volt és a Kemendi „vártartományhoz” tartozott. 

Ez azt jelentette, hogy a község lakói kötelesek voltak részt venni a Kemendi vár falainak felújításában és az ott szolgáló katonaság élelmezésében. 1408-ban Istvándon szedett vámról olvashatunk, valószínűleg a vámszedés a közeli Zala folyón lévő átkelőhellyel lehetett kapcsolatos. Mátyás király uralkodásának idején élte gazdasági virágkorát Istvánd. Egy 1476-ban kelt oklevél a falut mezővárosként említi. A mezővárosi cím rangot jelentett a falvak sorában. 

A mezővárost az különböztette meg a hagyományos falvaktól, hogy területükön több kézműves (kovács, varga, szabó), kereskedő telepedett meg. Vásártartási joggal rendelkezett, a község vezetőit a falu lakói választották és nem a földesúr. Községben a földesúri adókat a mezőváros megbízottjai, és nem a földesúr emberei szedték be. A lakott település határát nem övezte kőfal, hanem csak rönkfákból készített palánk. Ezért határát mező (szántóföld) és nem kőfal övezte. 

A gazdasági virágzás ellenére Istvánd nem tudta megtartani a mezővárosi rangot. Mátyás király halálát követően belharcok áldozata lett a virágzó település. A török megjelenése pedig a Zala völgyének tartós hanyatlását eredményezte. Istvánd a XVIII. században a Festeticsek földes uraságának idején indult el újra a gazdasági virágzás útján, és a térség meghatározó községe lett.

Vikár Tibor

 

