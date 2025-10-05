Mezítláb taposták a szőlőt, így ünnepelték a szüreti időszak végét

A XXI. Zalai Murcifesztivál a hálaadás, az ünneplés és a mulatság jegyében telt szombaton. Ahogy az utóbbi években minden alkalommal, most is a helyi Ezüstlile néptánccsoport programjával kezdődött a rendezvény, ők a szüreti felvonulások hagyományát támasztották fel. A programnak volt egy másik része is, ami szintén hozzájuk kötődött. A szőlőtaposás a gépesítésnek köszönhetően már rég kiveszett a szüreti munkák sorából, ám a zalalövői táncos lányok ezt is bemutatták, a jelenlévő férfinépség biztatása közepette, combközépig felhúzott szoknyákban, mezítláb taposták a szőlőt, hogy kicsorduljon annak leve a szemekből.

Szőlőtaposás a Zalai Murcifesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Zalai Murcifesztivál a közösség ünnepe

Mindezt azonban ünnepi ceremóniák előzték meg. A terményáldás, amit Páli Zoltán atya, a helyi plébános plébános végzett el, majd az ünnepi köszöntőkre került sor. Az önkormányzat és a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület által közösen szervezett Zalai Murcifesztivál megnyitóján elsőként Gyarmati Antal polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott: ez a rendezvény is bebizonyította, hogy igazi közösség alakult ki a városban, aminek múltja a római korig nyúlik vissza. Ez az összefogás, a közösség ereje nemcsak igazán otthonná tette a negyedszázada újra városi rangot kapott Zalalövőt mindannyiuk számára, de ez ad reményt a jövőt illetően is. A polgármester azt is kiemelte: a zalalövői örökség fontos része a bor, a borkultúra, ezt nemcsak a murcifesztivál jelzi, de az is, hogy a Borbarát Kör Egyesülettel közösen minden évben megválasztják a város borát is, ami szimbolizálja az itt élők szorgalmát, kitartását és vendégszeretetét. A zalalövői bor ezért szimbólum is egyben: az otthon íze és a közösség ereje.

Terményáldás a Zalai Murcifesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mindig Zalalövőhöz kötődött a rendezvény

Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök többek közt arról beszélt, hogy a Zalai Murcifesztivál mindig is Zalalövőhöz kötődött, de megemlékezett a közelmúltban elhunyt Sabján Károly kertészmérnökről, illetve arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a szőlőültetvényeket is veszélyezteti. Mint mondta: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést hazánkban 13 éve Lenti térségében azonosították először, s azóta már szinte az egész országban elterjedt, eddig 13 vármegyében mutatták ki jelenlétét. Márpedig ha a fitoplazma kipusztítja a szőlőt, úgy a murcifesztiválnak sem lesz létjogosultsága.