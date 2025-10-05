október 5., vasárnap

Aurél névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalai Murcifesztivál

17 perce

Mezítláb taposták a szőlőt, így ünnepelték a szüreti időszak végét

Címkék#zalai murcifesztivál#szórakozás#terményáldás#gasztronómia#rendezvény

A vidéki településéken szokás volt, s így aztán a magyar néprajznak is részévé vált, hogy az őszi betakarítási munkák végeztével ünnepségeket, mulatságokat tartottak eleink. Ezt a hagyományt elevenítették fel annak idején Zalalövőn is, amikor meghirdették az első Zalai Murcifesztivált, amely azóta is a zalai kisváros egyik legsikeresebb őszi rendezvénye.

Gyuricza Ferenc

A XXI. Zalai Murcifesztivál a hálaadás, az ünneplés és a mulatság jegyében telt szombaton. Ahogy az utóbbi években minden alkalommal, most is a helyi Ezüstlile néptánccsoport programjával kezdődött a rendezvény, ők a szüreti felvonulások hagyományát támasztották fel. A programnak volt egy másik része is, ami szintén hozzájuk kötődött. A szőlőtaposás a gépesítésnek köszönhetően már rég kiveszett a szüreti munkák sorából, ám a zalalövői táncos lányok ezt is bemutatták, a jelenlévő férfinépség biztatása közepette, combközépig felhúzott szoknyákban, mezítláb taposták a szőlőt, hogy kicsorduljon annak leve a szemekből. 

Szőlőtaposás a Zalai Murcifesztiválon
Szőlőtaposás a Zalai Murcifesztiválon
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Zalai Murcifesztivál a közösség ünnepe

Mindezt azonban ünnepi ceremóniák előzték meg. A terményáldás, amit Páli Zoltán atya, a helyi plébános plébános végzett el, majd az ünnepi köszöntőkre került sor. Az önkormányzat és a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület által közösen szervezett Zalai Murcifesztivál megnyitóján elsőként Gyarmati Antal polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott: ez a rendezvény is bebizonyította, hogy igazi közösség alakult ki a városban, aminek múltja a római korig nyúlik vissza. Ez az összefogás, a közösség ereje nemcsak igazán otthonná tette a negyedszázada újra városi rangot kapott Zalalövőt mindannyiuk számára, de ez ad reményt a jövőt illetően is. A polgármester azt is kiemelte: a zalalövői örökség fontos része a bor, a borkultúra, ezt nemcsak a murcifesztivál jelzi, de az is, hogy a Borbarát Kör Egyesülettel közösen minden évben megválasztják a város borát is, ami szimbolizálja az itt élők szorgalmát, kitartását és vendégszeretetét. A zalalövői bor ezért szimbólum is egyben: az otthon íze és a közösség ereje. 

Terményáldás a Zalai Murcifesztiválon
Terményáldás a Zalai Murcifesztiválon
Fotó: Gyuricza Ferenc

Mindig Zalalövőhöz kötődött a rendezvény

Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök többek közt arról beszélt, hogy a Zalai Murcifesztivál mindig is Zalalövőhöz kötődött, de megemlékezett a közelmúltban elhunyt Sabján Károly kertészmérnökről, illetve arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a szőlőültetvényeket is veszélyezteti. Mint mondta: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést hazánkban 13 éve Lenti térségében azonosították először, s azóta már szinte az egész országban elterjedt, eddig 13 vármegyében mutatták ki jelenlétét. Márpedig ha a fitoplazma kipusztítja a szőlőt, úgy a murcifesztiválnak sem lesz létjogosultsága. 

Összefogás, tehetség, szorgalom

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete képviseletében Perkóné Kiss Júlia szintén arról beszélt, hogy a nyár országszerte nagy próbatétel elé állította a borosgazdákat, akiknek a fitoplazma fertőzés terjedése mellett a szárazsággal is meg kellett küzdeniük, ám összefogással, tehetséggel és szorgalommal remélhetőleg ezeket a problémákat is le lehet gyűrni. Talán kevesebb lesz az idei termés, de a minőségre nem panaszkodhatnak a gazdák, s azt is örömmel látják, hogy egyre több fiatal áll be a szőlőművelők közé.

Szórakozás és gasztrönómia

A XXI. Zalai Murcifesztiválon ezt követően a szórakozás és a gasztronómia vette át a főszerepet. A színpadon egymást váltottak a fellépők – elsősorban a különböző zenés produkciók –, míg a civil szervezetek, baráti társaságok és intézmények a legkülönbözőbb ételekkel vendégelték meg a jelenlévőket. Utóbbiból Zalalövő két testvértelepülése,

  • az olaszországi Farra d’Isonzo és 
  • az erdélyi Kibéd is kivette részét, hiszen ők szintén hoztak kóstolót a hazai ízekből. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu