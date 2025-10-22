Így reagált Zala a küzdelmes napokban: utcára vonultak az emberek, s forradalmi szervezetek alakultak (galéria)

Az épület fontos része volt a zalai forradalmi eseményeknek, hiszen 1956. október 28-án itt alakult meg a Zala Megyei Ideiglenes Nemzeti Bizottság, majd október 29-én a Zala Megyei Tanács Munkástanácsa, végül november 1-jén a Zala Megyei Forradalmi Bizottság.

A zalai forradalmi eseményeket elevenítette fel H. Horváth Gyula.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– A vidék néhány napos késéssel reagált a fővárosi eseményekre. Zala vármegyében október 26-án a megye 261 településéből már 93 községben és városban vonultak az utcára az emberek. A mai vármegyeháza épületében a fővárosi forradalmi eseményeket követve, 1956. október 28-án alakult meg a megye vezető testülete, a Megyei Nemzeti Bizottság. Az alakuló ülésre a helyi forradalmi szervek a megye szinte valamennyi településéről delegáltak küldötteket. Céljuk a közigazgatás demokratikus átalakításának megszervezése volt: a kormányhoz felterjesztett követeléseikben többpártrendszert, szabad választásokat, a szovjet csapatok kivonását, szólás- és sajtószabadságot követeltek – emlékeztetett beszédében H. Horváth Gyula.

A szónok hozzátette, november 4-e hajnalán megindult a forradalom elleni szovjet katonai támadás. Ezen a napon Zalaegerszegre, Nagykanizsára is bevonultak a szovjet csapatok, a városi és megyei forradalmi testületek vezetőit letartóztatták, megszállták a középületeket, melyekre november 7-én ismét felkerültek a vörös zászlók.

A vármegyei közgyűlés nevében dr. Mester László és Pácsonyi Imre helyezett el koszorút a Megyeháza emléktáblájánál.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zala vármegyei forradalmi szervezetek tevékenységének emlékére Zala Vármegye Önkormányzata 1997-ben helyezett el emléktáblát a Vármegyeháza falán. A szerdai megemlékezésen Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és dr. Mester László, Zala vármegye főjegyzője, a Zala Vármegyei Kormányhivatal nevében dr. Varga Andrea főigazgató, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviseletében dr. Vadvári Tibor alpolgármester, a Zalaegerszegi Tankerület képviseletében Kajári Attila tankerületi igazgató és Molnár Katalin gazdasági vezető, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének nevében Zimborás Béla igazgató és Kálmán-Horváth Ildikó társadalmi kapcsolatokért felelős referens, a POFOSZ Zala Vármegyei Szervezete nevében Kiss Bódog Zoltán elnök, Csabai Hugó tiszteletbeli elnök és Bata Gyuláné alelnök, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete képviseletében Kámán Géza, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség elnöke, valamint a Zala megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesület képviseletében Pődörné Hajdu Ibolya elnökségi tag helyezett el koszorút.