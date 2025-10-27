Pénzt hoznak a kínaiak? Zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődtek

Zala vármegye fejlesztési lehetőségeit térképezi fel az a kínai delegáció, mely pénteken tett látogatást Keszthelyen, adta hírül dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere a közösségi oldalán. A Városházán tartott találkozón - melyen bemutatták a térség gazdasági, infrastrukturális és turisztikai adottságait - a házigazda település mellett részt vett Gyenesdiás, Tapolca és Zalavár polgármestere, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselője. A kínai küldöttség több, befektetésre alkalmas helyszínt is megtekintett a zalai látogatás során, majd ismerkedtek Keszthely kulturális és turisztikai értékeivel a Festetics-kastélyban.

Keszthelyen több település képviselői is tárgyaltak a zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődő kínai delegációval

Fotó: Palánki Edit

"Bízunk benne, hogy ez a találkozó hosszú távú, gyümölcsöző együttműködések kezdete lehet, amely hozzájárul térségünk fejlődéséhez és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítéséhez" - írta dr. Tóth Gergely közösségi oldalán.