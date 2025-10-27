október 27., hétfő

53 perce

Pénzt hoznak a kínaiak? Zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődtek

Címkék#kínai#Keszthely#delegáció

Zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődik az a kínai delegáció, mely pénteken tett látogatást Keszthelyen, s több térségbeli polgármesterrel is találkozott.

Keszey Ágnes
Pénzt hoznak a kínaiak? Zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődtek

Keszthelyen járt a zalai befektetések iránt érdeklődő kínai delegáció

Forrás: Dr. Tóth Gergely / Facebook

Fotó: Palánki Edit

Zala vármegye fejlesztési lehetőségeit térképezi fel az a kínai delegáció, mely pénteken tett látogatást Keszthelyen, adta hírül dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere a közösségi oldalán. A Városházán tartott  találkozón - melyen bemutatták a  térség gazdasági, infrastrukturális és turisztikai adottságait -   a házigazda település mellett részt vett  Gyenesdiás, Tapolca és  Zalavár polgármestere, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselője. A kínai küldöttség több, befektetésre alkalmas helyszínt is megtekintett a zalai látogatás során,  majd ismerkedtek Keszthely  kulturális és turisztikai értékeivel a Festetics-kastélyban. 

zalai befektetési lehetőségek
Keszthelyen több település képviselői is tárgyaltak a zalai befektetési lehetőségek iránt érdeklődő kínai delegációval
Fotó: Palánki Edit

"Bízunk benne, hogy ez a találkozó hosszú távú, gyümölcsöző együttműködések kezdete lehet, amely hozzájárul térségünk fejlődéséhez és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítéséhez" - írta dr. Tóth Gergely közösségi oldalán. 

 

