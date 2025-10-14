október 14., kedd

ZVDÖK

1 órája

Polgármestert választottak, de csak egy évre szól a mandátuma – Az ifjúsági főváros címre is pályáznak (galéria)

Sikeresen megrendezték szerdán délelőtt a Zalaegerszegi Városi Diákparlament ülését a város dísztermében. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új tisztségviselői délután mutatkoztak be Balaicz Zoltán polgármester társaságában.

Mozsár Eszter
Polgármestert választottak, de csak egy évre szól a mandátuma – Az ifjúsági főváros címre is pályáznak (galéria)

Az újonnan megválasztott ifjúsági testület.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az idei diákparlament jubileumi volt, hiszen 2015-ben alakult meg a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat. Ebből az alkalomból meghívást kaptak a rendezvényre az elmúlt évek diákpolgármesterei is. Balaicz Zoltán arról tájékoztatott, hogy Zalaegerszeg jelentkezett a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” pályázatra, a címet egy magyarországi és egy külhoni település viselheti majd egy éven át. A két település egyenként százmillió forint támogatást kap tervei megvalósításához. Zalaegerszeg a felvidéki testvérvárossal, Dunaszerdahellyel közösen adja be a pályázatot.

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat választás
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új testületét Szommer Péter diákpolgármester mutatta be. Balaicz Zoltán polgármester támogatást ígért a munkájukhoz. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzatra sok feladat vár

A zalaegerszegi grémium idei terveit Szommer Péter (Kölcsey-gimnázium) diákpolgármester ismertette, egyúttal bemutatta az új testület tagjait. A ZVDÖK alpolgármestere egy esztendőre Horváth Viviven (Ady-iskola) és Frankovics Gréta Lujza (Zrínyi-gimnázium) lett, jegyzőnek Végh Violát (Ady-iskola) választották. A képviselők névsora: Véber Dominik, Németh Flóra, Mazzag Balázs, Holdampf Bence, Kiss Panna, Hugyek Dusán, Szőllősi Bálint és Faragó Barnabás. Munkájukat további önkéntesek segítik. Az új testület jövő héten csapatépítő hétvégével kezdi a munkáját. A hagyományos ifjúsági rendezvények mellett nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a bűnmegelőzési prevenciós tevékenységekre. 

Új diákönkormányzat Zalaegerszegen

Fotók: Mozsár Eszter

 

