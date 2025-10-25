Az ország első életfogytiglani szabadságvesztése – most kiderül, mit gondolnak a bírák

A könyv megszületését az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázata tette lehetővé. 11 éve, 2014-ben valósult meg az első, az OBH által támogatott bíróságtörténeti projekt. A korábban dr. Magyar Károly vezetése alatt kialakított bírósági tárlathoz készítettek akkor egy, törvényszéki elnököket, jeles jogtudósokat bemutató arcképcsarnokot. Azóta pedig – a Covid miatt egy év kieséssel – minden évben nyert támogatást és állított emléket a bírósági múltnak a Zalaegerszegi Törvényszék.

Elkészültek a Bírósági históriák, az archontológiák, felújították a tragikus körülmények között elhunyt dr. Vlasics Antal síremlékét, a Nagykanizsai Járásbíróságon állandó kiállítás nyílt, készültek tájékoztató molinók, mutattak be színdarabot és legnagyobb beruházásként elkészült az ifjú Deák márványszobra is a törvényszéken. A Bírósági életutak egyedülálló kiadvány ebben a sorban: nagyra becsült kollégák mesélnek interjúk keretében életükről, pályájukról, és osztják meg a hivatásukról a gondolataikat. A második kötetben helyet kapott a határon túl élő 90 éves Hajós Ferenc is, aki ezer szállal kapcsolódik a magyar, illetve a zalai jogászvilághoz.

A Zalaegerszegi Törvényszék múltjának két jelentős személyisége is megszólal a kötetben: dr. Kutasi István és dr. Magyar Károly, akik révén több mint fél évszázados bírósági múlt és vezetés rajzolódik ki az olvasó előtt. Dr. Kutasi István 1959-ben lépett igazságügyi szolgálatba, vezette a zalaegerszegi járásbíróságot és a Zala Megyei Bíróságot, 1992-ben dr. Magyar Károly vette át tőle a stafétát, aki 22 év irányító szerep után még ma is aktívan részt vesz a bíróság életében: oktató tevékenységet végez, s vezeti a kiadványt is gondozó Bíróságtörténeti Koordinációs Testületet.

Dr. Horváth Katalin és dr. Horváth Károlyné dr. Pillér Ágnes a jogi egyetem elvégzését követően került a bírósági rendszerbe, nem együtt, de mindketten Nagykanizsán kezdték a pályafutásukat. A vezető posztot is betöltő dr. Horváth Katalin saját bevallása szerint először nem is akart elnökhelyettes lenni, aztán csupán egy ciklust tervezett, de végül több mint 20 éven keresztül volt a megyei bíróság második embere dr. Magyar Károly elnök mellett. Dr. Horváth Károlynét jogtanácsos nagybátyja terelte a pálya felé, s kezdettől a büntető ügyszak érdekelte. Vele ellentétben az ún. „három csapás elve” alapján az ország első életfogytiglani szabadságvesztést kiszabó büntetőbírót, dr. Mesterházy Istvánt sok más jogterület is érdekelte, s az egyetem elején még jogtanácsosként képzelte el magát. Ha a zalai barátok nem kapacitálják a vasi származású egyetemistát, valószínűleg nem megyénk bírája lett volna.