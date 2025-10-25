október 25., szombat

Kötetbemutató

21 perce

Az ország első életfogytiglani szabadságvesztése – most kiderül, mit gondolnak a bírák

A 2024-ben bemutatott első kötet után napvilágot látott Az igazság szolgálatában – Bírósági életutak II. című kiadvány, amelyből újabb nyolc életutat ismerhetünk meg. A Zalaegerszegi Törvényszék által kiadott kötet emberi arcéleket rajzol.

Zaol.hu

A könyv megszületését az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázata tette lehetővé. 11 éve, 2014-ben valósult meg az első, az OBH által támogatott bíróságtörténeti projekt. A korábban dr. Magyar Károly vezetése alatt kialakított bírósági tárlathoz készítettek akkor egy, törvényszéki elnököket, jeles jogtudósokat bemutató arcképcsarnokot. Azóta pedig a Covid miatt egy év kieséssel minden évben nyert támogatást és állított emléket a bírósági múltnak a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zalaegerszegi Törvényszék
Dr. Adorján Csaba, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese, a kötet egyik szerzője köszöntötte az egybegyűlteket a nyolc életutat tartalmazó kötet bemutatóján
Forrás: ZalaegerszegI Törvényszék

A Zalaegerszegi Törvényszék igencsak aktív

Elkészültek a Bírósági históriák, az archontológiák, felújították a tragikus körülmények között elhunyt dr. Vlasics Antal síremlékét, a Nagykanizsai Járásbíróságon állandó kiállítás nyílt, készültek tájékoztató molinók, mutattak be színdarabot és legnagyobb beruházásként elkészült az ifjú Deák márványszobra is a törvényszéken. A Bírósági életutak egyedülálló kiadvány ebben a sorban: nagyra becsült kollégák mesélnek interjúk keretében életükről, pályájukról, és osztják meg a hivatásukról a gondolataikat. A második kötetben helyet kapott a határon túl élő 90 éves Hajós Ferenc is, aki ezer szállal kapcsolódik a magyar, illetve a zalai jogászvilághoz.

Újabb nyolc életutat ismerhet meg az olvasó. Forrás: ZalaegerszegI Törvényszék

Jelentős személyiségek

A Zalaegerszegi Törvényszék múltjának két jelentős személyisége is megszólal a kötetben: dr. Kutasi István és dr. Magyar Károly, akik révén több mint fél évszázados bírósági múlt és vezetés rajzolódik ki az olvasó előtt. Dr. Kutasi István 1959-ben lépett igazságügyi szolgálatba, vezette a zalaegerszegi járásbíróságot és a Zala Megyei Bíróságot, 1992-ben dr. Magyar Károly vette át tőle a stafétát, aki 22 év irányító szerep után még ma is aktívan részt vesz a bíróság életében: oktató tevékenységet végez, s vezeti a kiadványt is gondozó Bíróságtörténeti Koordinációs Testületet.

Három csapás

Dr. Horváth Katalin és dr. Horváth Károlyné dr. Pillér Ágnes a jogi egyetem elvégzését követően került a bírósági rendszerbe, nem együtt, de mindketten Nagykanizsán kezdték a pályafutásukat. A vezető posztot is betöltő dr. Horváth Katalin saját bevallása szerint először nem is akart elnökhelyettes lenni, aztán csupán egy ciklust tervezett, de végül több mint 20 éven keresztül volt a megyei bíróság második embere dr. Magyar Károly elnök mellett. Dr. Horváth Károlynét jogtanácsos nagybátyja terelte a pálya felé, s kezdettől a büntető ügyszak érdekelte. Vele ellentétben az ún. „három csapás elve” alapján az ország első életfogytiglani szabadságvesztést kiszabó büntetőbírót, dr. Mesterházy Istvánt sok más jogterület is érdekelte, s az egyetem elején még jogtanácsosként képzelte el magát. Ha a zalai barátok nem kapacitálják a vasi származású egyetemistát, valószínűleg nem megyénk bírája lett volna.

Különleges életutak

Különleges pályát járt be dr. Kámán Éva: 1975-ben a Zalaegerszegi Járásbíróság ügyviteli alkalmazottjaként kezdett dolgozni és 12 évvel később öltött talárt. Munka mellett végezte el a jogi egyetemet, diploma után munkaügyi bíróként kezdett, majd közel 25 évig vezette a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságot. Nem utolsó sorban pedig Sándor Gertud, a törvényszék első könyvtárvezetője mesél arról, milyen érzésekkel lépett be a ’90-es években a bíróságra, majd alakította ki szinte a semmiből az ország ma harmadik legnagyobb bírósági szakkönyvtárát.

Ott van egy emberi élet, egy történet...

Különböző idők, eltérő életutak és más-más sorsok. Összekötő kapocs köztük a bíróság, „ahol minden mozaikdarab egy ott dolgozó, hivatását művelő ember munkássága. A nagy egész tehát sok apró kis részből áll össze, és minden rész mögött ott van egy emberi élet, egy történet”.

A kötetsorozattal ezeket a történeteket örökítik meg az utókor számára.

A rendezvényt nyugdíjas találkozóval kötötték össze, amelyen olyan kollégák is részt vettek, akik majd a következő kötetek szereplői lesznek, tudatta törvényszék.

 

