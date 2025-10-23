október 23., csütörtök

Piaci körkép

1 órája

Nem tököltünk, körbenéztünk - ennyiért vihető az élénk színű termés a vásárcsarnokban és a boltokban (galéria, videó)

A hűvösebb hónapokban ugyancsak gazdag az őszi termények kínálata a kereskedőknél, zöldségeseknél, s az élelmiszerboltokban. A zalaegerszegi piacon legutóbb a koszorúkat vizsgáltuk meg, ezúttal a tök ára után érdeklődtünk a Horváth Gazda standjánál piaci körkép sorozatunkban.

Mozsár Eszter
Nem tököltünk, körbenéztünk - ennyiért vihető az élénk színű termés a vásárcsarnokban és a boltokban (galéria, videó)

Itt a szezonja, bátran válogathatunk a tökfélék között.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nem kérdés, hogy november közeledtével a halloween mellett a régi zalai paraszti kultúra miatt fordul a figyelmünk a termés felé. Hasznosítás szempontjából megkülönböztetünk főzőtököt, sütőtököt és dísztököt. Az Őrségben és Zalában, de még a határon átnyúlva, Muravidéken is „aranyként” bánnak ezzel a terméssel. Bevallom, mindhárom régióból hoztam már tökmagot, s bizony ízlett mindegyik. S ki gondolná, de a tök növénynemzetségnek minimum 20 -féle faja van. A zalaegerszegi piac kereskedői ugyancsak változatos kínálattal készülnek, s megnéztük, mennyi a tök ára. A Horváth Gazda standjánál hatalmas festett narancs tök, őszi dekoráció hívja a vásárlókat. 

zalaegerszegi piac tök ára
A zalaegerszeg piacon ez a kifestett tök hívogat a Horváth Gazda standjánál.
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

A zalaegerszegi piacon sokféle tököt találunk

- Különféle méretek árusítunk, a 2 kilogrammostól a 6 kilogrammosig. Van olyan vásárló, aki őszi dekoráció miatt viszi, többen kifestik, a gyerekek faragni szeretik – felelte érdeklősünkre Horváth Veronika üzletvezető. - Ha elmúlik a szezonja, akkor akár állat takarmánynak is megfelelő. Egyedül a dísz tök az, ami nem alkalmas sem emberi, sem állati fogyasztásra. A halloween tök október végéig kapható nálunk, 498 forint kilója, a többi fajtából februárig, márciusig árusítunk. Később a sütőtököt a főzőtök váltja majd. 

Az amerikai sütőtök elengedhetetlen alapja egy krémlevesnek és finom natúr sütéshez, a japán eredetű hokkaido tök is kiválóan felhasználható. Utóbbi eredetileg New Englandből származik, de Japánban, Hokkaido szigetén nemesítették. Kevesebben ismerik még hazánkban, s íze sokkal intenzívebb a hagyományos tököknél. A sütőtök kilója 598 forint, a hokkaido 798 forint a zalaegerszegi piacon, ahol - ezt sose feledjük - magyar gazdák termesztették mindegyiket.

Őszi dekoráció készülhet a dísztökökből, ám vigyázzunk, az nem ehető.
Őszi dekoráció készülhet a dísztökökből, ám vigyázzunk, az nem ehető. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A boltokban is nagy a választék

A piaci körkép ezúttal bővült, a vásárcsarnokon kívül több városi nagyáruházban is körbenéztünk. A Tescoban jelenleg a muskotálytök 599 Ft/kg, a sütőtök 399 Ft/kg, a főzőtök 499 Ft/kg. A Lidl áruházakban ugyancsak válogathatunk a zöldséges polcoknál, a sütőtök kilóját 399 forintért, a japán tök kilóját 699 forintért kínálják. A halloween tök akciós ára 2025. október 20-tól érvényes. Az Auchan áruházakban ugyancsak akciósak az őszi termények: a muskotályos, a halloween és a sütőtök 299 Ft/kg. Szerezzük be bárhol a szezonális zöldséget, nagyon finom ebédet készíthetünk belőle. S persze a gyerekeknek is kedvezhetünk egy kis tökfarigcsálással. 

 

Tökhelyzet a piacon

Fotók: Pezzetta Umberto

 

