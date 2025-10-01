A zalai mentősök nem csak főzésben jók, a lábjátékuk is kiváló

„A zalaegerszegi csapat a későbbi győztes ellen vereséggel kezdett, majd egy szoros meccsen a nyíregyháziak ellen ismét vereség (4-2) következett. A harmadik mérkőzésen a nyugati rangadón sikerült felülmúlni a szombathelyieket 1-0-ra. A csoport 4. mérkőzésén, amely a továbbjutást is eldöntötte, legyőztük a Kaposvár csapatát, így legjobb harmadikként továbbjutott a zalai együttes. A negyeddöntőben a Miskolcot hétméteresekkel legyőztük, majd az elődöntőben a Szekszárdot meglepően simán vertük 5-0 arányban. A döntőben viszont nem sikerült visszavágni a Mezőkovácsházának, így ők szerezték meg a győzelmet.

A végeredmény: 1. Mezőkovácsháza Mentőállomás, 2. Zalaegerszeg Mentőállomás, 3. Nyíregyháza Mentőállomás

A legjobb játékos a zalaegerszegi Németh Dávid lett”, zárta a beszámolót az egerszegi mentőállomás munkatársa.