Másodikak lettek

55 perce

A zalai mentősök nem csak főzésben jók, a lábjátékuk is kiváló

Idén első alkalommal rendezték meg az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak az őszi országos mentős kispályás focikupát, amelyre 15 csapat jelentkezett. A tornát szeptember 27-én az ARÉNA Törökbálint Sportcentrumban tartották, ahol 3 csoportban 5-5 együttes mérkőzött meg egymással. A zalaegerszegi mentők kiválóan szerepeltek, ezüstéremmel térhettek haza. Mészáros Dávid beszámolóját közöljük

Zaol.hu
Képalá: Állnak: Málics Péter, Zsiga Márk, Vass László (edző), Babik Mihály, MTK kabalafigura. Guggolnak: Grebenár Péter, Mészáros Dávid, Dormán Gábor (csapatkapitány), Németh Dávid (torna legjobb játékosa)

Forrás: Zalaegerszegi Mentőállomás

„A zalaegerszegi csapat a későbbi győztes ellen vereséggel kezdett, majd egy szoros meccsen a nyíregyháziak ellen ismét vereség (4-2) következett. A harmadik mérkőzésen a nyugati rangadón sikerült felülmúlni a szombathelyieket 1-0-ra. A csoport 4. mérkőzésén, amely a továbbjutást is eldöntötte, legyőztük a Kaposvár csapatát, így legjobb harmadikként továbbjutott a zalai együttes. A negyeddöntőben a Miskolcot hétméteresekkel legyőztük, majd az elődöntőben a Szekszárdot meglepően simán vertük 5-0 arányban. A döntőben viszont nem sikerült visszavágni a Mezőkovácsházának, így ők szerezték meg a győzelmet. 

A végeredmény: 1. Mezőkovácsháza Mentőállomás, 2. Zalaegerszeg Mentőállomás, 3. Nyíregyháza Mentőállomás

A legjobb játékos a zalaegerszegi Németh Dávid lett”, zárta a beszámolót az egerszegi mentőállomás munkatársa. 


 

 


 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
