Stratégiai együttműködési megállapodás

1 órája

A jövő szövetsége! Zalaegerszeg és Hévíz együtt húzhatja a vármegyét

Címkék#Naszádos Péter#Hévíz#Zalaegerszeg#repülőtér#Balaicz Zoltán#együttműködési megállapodás#turizmus#gazdaság

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Zalaegerszeg és Hévíz. A szerződést mindkét város képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. A megállapodás célja a két település, tágabb értelemben pedig a vármegye fejlesztése. A dokumentumot Zalaegerszeg és Hévíz polgármestere, Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá a Hévíz-Balaton Airport felújított épületében.

Péter B. Árpád

A két önkormányzat a jövőben közösen dolgozik a sármelléki Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér fejlesztése, a gyorsforgalmi útkapcsolat és a kerékpáros összeköttetés érdekében, továbbá Zalaegerszeg és Hévíz erősíti együttműködését a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területén. 

Zalaegerszeg és Hévíz
Fontos, hogy Zalaegerszeg és Hévíz is legyen bekötve az országos sztrádahálózatba, a reptér pedig nemzetközi légikikötővé váljon. Ezért a jövőben vállt vállnak vetve dolgozik a két városvezető, Balaicz Zoltán és Naszádos Péter
Fotó: PBÁ

Zalaegerszeg és Hévíz: közös úton

A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kijelentette: a két város egymásra van utalva. A térségi együttműködés jegyében az elmúlt esztendőben számos tárgyalást folytattak, keresve a közös pontokat, szinergiákat, hogy megtalálják „azt a lehetőséget, amely a két település és térségük összefogásával egész Zala vármegye fejlődéséhez hozzá tud járulni”. 

Azt is mondta, mindkét térség számára rendkívül fontos a Hévíz-Balaton Airport további fejlesztése. 

 Zalaegerszeg és Hévíz szövetsége. A megállapodást Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá 
Fotó: PBÁ

A vármegye javára

– Mivel Hévíz turisztikai központ, Zalaegerszeg pedig gazdasági fellegvárrá vált, azon fogunk dolgozni, hogy kettőnk együttműködéséből olyan, az egész vármegye életére kiható, valódi összefogás legyen, amely együtt jár az útkapcsolatok és a reptér fejlesztésével, a kerékpárút-kapcsolat kialakításával, a kultúra, az oktatás és a turizmus különböző területeinek együttműködésével is – részletezte Balaicz Zoltán.

Egyeztetés a sajtótájékoztató előtt, b-j: Benkő Attila, a HBA igazgatója, Naszádos Péter és Balaicz Zoltán
Fotó: PBÁ

A polgárok profitálhatnak

Zalaegerszeg polgármestere lapunk kérdésére válaszolva leszögezte, valódi eredményeket csak összefogással lehet elérni. Ez a stratégiai együttműködési megállapodás arról tanúskodik, „hogy önkormányzatok és térségek felismerték, együtt eredményesebbek lehetünk, s van olyan cél, amelyért közösen dolgozva leginkább a polgárok profitálhatnak, illetve a cégek, vállalkozások és a turizmusban érdekelt szervezetek”, fogalmazott Balaicz Zoltán. 

Balaicz Zoltán és Naszádos Péter sajtótájékoztatóján elhangzott, a két város együttműködése az egész vármegyét húzhatja
Fotó: PBÁ

Történelmi pillanat 

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere szerint ez történelmi pillanat. Egy éve keresik a közös stratégiai pontokat, amelyek közül a Hévíz-Balaton Airport a legfontosabb, s annak fejlesztéséért a jövőben együtt lobbiznak Balaicz Zoltánnal. A cél, hogy régiós reptérré váljon, ezt szolgálják a jelenleg zajló felújítások is. 

Történelmi megállapodás. Zalaegerszeg és Hévíz szövetsége a vármegye gazdaságának erősödéséhez vezet
Fotó: PBÁ

Gazdasági előnyök

– Egy régiós reptér közvetett módon gazdasági növekedést hozhat: Zalaegerszeg számára ipari és gazdasági, Hévíznek és térségének pedig turisztikai területen. Emellett is sok további kapcsolódási pont van, például Európa első biciklis zarándokútja, amely Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére Hévíztől Veszprémig épül majd ki, amit összeköthetnénk Zalaegerszeggel, hiszen a vértanú boldoggá avatását a vármegyeszékhelyhez is kötődő Mindszenty József bíboros kezdeményezte – sorolta Naszádos Péter. 

A két polgármester szemügyre vette a fejlesztési munkálatokat is
Fotó: PBÁ

Sztrádakapcsolat Zalaegerszegnek és Hévíznek is 

Hévíz polgármestere arról is szólt, fontos, hogy mindkét város legyen bekötve az országos sztrádahálózatba, a reptér pedig nemzetközi légikikötővé váljon. Ezért lobbiznak majd a következő időszakban Zalaegerszeg polgármesterével. 

Reptéri idill – a távolban pedig gőzerővel tart a munka
Fotó: PBÁ

A siker titka

Végezetül Balaicz Zoltán a siker titkait firtató kérdésünkre úgy felelt:

– Zalaegerszeg sikerének mindig az összefogás volt a titka. Az, hogy azt néztük egymásban helyben is, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt. Ebben talán pont az az egyediség s különlegesség érvényesül, amely mostanában más városokban kevésbé.

Az együttműködés fontosabb területei

  • a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése
  • közös munka a gyorsforgalmi útkapcsolat és a kerékpáros összeköttetés érdekében
  • további területek: gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és sport 

 

