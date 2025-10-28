A jövő szövetsége! Zalaegerszeg és Hévíz együtt húzhatja a vármegyét

A két önkormányzat a jövőben közösen dolgozik a sármelléki Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér fejlesztése, a gyorsforgalmi útkapcsolat és a kerékpáros összeköttetés érdekében, továbbá Zalaegerszeg és Hévíz erősíti együttműködését a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területén.

Fontos, hogy Zalaegerszeg és Hévíz is legyen bekötve az országos sztrádahálózatba, a reptér pedig nemzetközi légikikötővé váljon. Ezért a jövőben vállt vállnak vetve dolgozik a két városvezető, Balaicz Zoltán és Naszádos Péter

Fotó: PBÁ

Zalaegerszeg és Hévíz: közös úton

A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kijelentette: a két város egymásra van utalva. A térségi együttműködés jegyében az elmúlt esztendőben számos tárgyalást folytattak, keresve a közös pontokat, szinergiákat, hogy megtalálják „azt a lehetőséget, amely a két település és térségük összefogásával egész Zala vármegye fejlődéséhez hozzá tud járulni”.

Azt is mondta, mindkét térség számára rendkívül fontos a Hévíz-Balaton Airport további fejlesztése.

Zalaegerszeg és Hévíz szövetsége. A megállapodást Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá

Fotó: PBÁ

A vármegye javára

– Mivel Hévíz turisztikai központ, Zalaegerszeg pedig gazdasági fellegvárrá vált, azon fogunk dolgozni, hogy kettőnk együttműködéséből olyan, az egész vármegye életére kiható, valódi összefogás legyen, amely együtt jár az útkapcsolatok és a reptér fejlesztésével, a kerékpárút-kapcsolat kialakításával, a kultúra, az oktatás és a turizmus különböző területeinek együttműködésével is – részletezte Balaicz Zoltán.

Egyeztetés a sajtótájékoztató előtt, b-j: Benkő Attila, a HBA igazgatója, Naszádos Péter és Balaicz Zoltán

Fotó: PBÁ

A polgárok profitálhatnak

Zalaegerszeg polgármestere lapunk kérdésére válaszolva leszögezte, valódi eredményeket csak összefogással lehet elérni. Ez a stratégiai együttműködési megállapodás arról tanúskodik, „hogy önkormányzatok és térségek felismerték, együtt eredményesebbek lehetünk, s van olyan cél, amelyért közösen dolgozva leginkább a polgárok profitálhatnak, illetve a cégek, vállalkozások és a turizmusban érdekelt szervezetek”, fogalmazott Balaicz Zoltán.

Balaicz Zoltán és Naszádos Péter sajtótájékoztatóján elhangzott, a két város együttműködése az egész vármegyét húzhatja

Fotó: PBÁ

Történelmi pillanat

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere szerint ez történelmi pillanat. Egy éve keresik a közös stratégiai pontokat, amelyek közül a Hévíz-Balaton Airport a legfontosabb, s annak fejlesztéséért a jövőben együtt lobbiznak Balaicz Zoltánnal. A cél, hogy régiós reptérré váljon, ezt szolgálják a jelenleg zajló felújítások is.