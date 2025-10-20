Íme a zalai Baker Street! Sherlock Holmes is megirigyelte volna az újabb pékséget, ahol olasz ízekkel csábítanak (galéria)

A nyitási akcióról már napokkal előbb tájékozódhattak az arra járók és a sütőipari cég közösségi oldalának követői, hétfőn pedig valóban ingyen presszó kávét, capuccinót vagy latte machiatot kínáltak a reggeli mellé az üzlet munkatársai. A vásárlók örömére a rusztikus kenyér, a pultban sorakozó francia krémes és a melegszendvics volt akciós áron. Több újdonságot is tapasztalhattak a vendégek, ugyanis a hagyományos Zalaco üzletektől eltérően a Zalaco Gourmet boltban hatalmas önkiszolgáló résszel állnak a vevők rendelkezésére. A polcokon a jól megszokott pékáruk mellett hidegen sajtolt olajok, szószok, teák, kávékülönlegességek, salátának valók és száraztészták kelletik magukat.

A Zalaco Gourmet szaküzletében újdonságként hot-dog is kapható.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Zalaco Gourmet: újdonságok a korábbiakhoz képest

Miután elidőztem a chili, avokádó, dió, fekete kömény olajok előtt, majd átnéztem a minőségi tea- és kávékínálatot, a területvezető felelt kérdéseinkre.

- Ez egy exkluzív önkiszolgáló szaküzletünk, ahol olyan különlegességeket kínálunk, amit a környező boltokban nem talál a kedves vevő. Jelesül az olasz gasztronómia kedvelőit céloztuk meg, köztük a Pödör prémium termékekkel, Herz kávékkal, de kínálunk gluténmentes terméket és a jól megszokott győrvári tejtermékeket is – tájékoztatott Piri Anita területvezető. – Ugyancsak újdonság a helyben készített hot-dog kínálat, valamint a változatos feketét kínáló kávégép.

Ugyancsak a vásárlók kényelmét szolgálja, hogy amíg a pultok között nézegetünk, addig a rántott húsos bucit kívül-belül megmelegíti, a szendvicset frissen süti egy perc alatt a szendvicsgép. A régióban az egy hónapja megnyitott sárvári és a múlt évben nyitott hévízi után ez már a harmadik prémium ínyencségeket kínáló üzlet. A zalaegerszegi szaküzletben négyen dolgoznak, ám van még hely egy leendő kollégának, mondta a területvezető. Korábbi cikkünkben egy nagykanizsai pékség nyitásáról számoltunk be.