Zala Vármegyei Prima díj

53 perce

Elindult a szavazás – döntsd el, ki legyen Zala legprímábbja!

Címkék#Zala#VOSZ Zala Vármegyei Szervezete#Vármegyei Prima-díj#szavazás#VOSZ

Nemsokára kiderül, kik lesznek idén a legprímább zalaiak. Hétfőn elindult a szavazás a 2025-ös Zala Vármegyei Prima díj jelöltjeire, a tíz kiválóság október 17-ig várja a voksokat. A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják, Nagykanizsán.

Zaol.hu

Idén is szavazhatunk a legprímább zalaiakra. A VOSZ vármegyei szervezete ebben az esztendőben már 19. alkalommal adja át a Zala Vármegyei Prima díjat, amihez közönségszavazás is kapcsolódik: a tíz jelöltre október 17-én, pénteken éjfélig szavazhatunk. 

Zala Vármegyei Prima díj
A tíz jelölt. Közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Zala Vármegyei Prima díjat, s kiválaszthatja kedvencét a közönség is.
Forrás: VOSZ Zala Vármegyei Szervezete

A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott az országos Prima Primissima-mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján. 
A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége által kiválasztott kategóriagyőztesek közül három személy vagy szervezet nyerheti el a Zala Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a szombati gálán derül majd ki.

A 2025-ös Zala Vármegyei Prima díj jelöltjei

  • Berkes Dániel
    Magyar zeneművészet kategória
    Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző
  • Devecz Erzsébet Zsuzsanna
    Magyar népművészet és közművelődés kategória
    Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
  • Major Veronika
    Magyar sport kategória
    Sportlövész
  • Szabó Zsolt
    Magyar ismeretterjesztés és média kategória
    Természetfotós
  • Klie Zoltán
    Magyar építészet kategória
    építész
  • Hanzsérosné Farsang Ildikó
    Magyar oktatás és köznevelés kategória
    Nyugdíjas tanár, táncpedagógus
  • Dr. Bárány László
    Magyar tudomány kategória
    Gasztroenterológus főorvos
  • Budaházi Tibor
    Magyar képző- és iparművészet kategória
    Munkácsy-díjas festőművész
  • Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület
    Magyar színház-, film- és táncművészet kategória
  • Kardos Ferenc
    Magyar irodalom
    Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese

A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

A tavalyi gáláról itt olvashatja beszámolónkat, itt pedig megnézheti az előző esztendők díjazottjait.

 

