Elindult a szavazás – döntsd el, ki legyen Zala legprímábbja!

Idén is szavazhatunk a legprímább zalaiakra. A VOSZ vármegyei szervezete ebben az esztendőben már 19. alkalommal adja át a Zala Vármegyei Prima díjat, amihez közönségszavazás is kapcsolódik: a tíz jelöltre október 17-én, pénteken éjfélig szavazhatunk.

A tíz jelölt. Közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Zala Vármegyei Prima díjat, s kiválaszthatja kedvencét a közönség is.

A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott az országos Prima Primissima-mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján.

A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége által kiválasztott kategóriagyőztesek közül három személy vagy szervezet nyerheti el a Zala Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a szombati gálán derül majd ki.

A 2025-ös Zala Vármegyei Prima díj jelöltjei

Berkes Dániel

Magyar zeneművészet kategória

Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző

Devecz Erzsébet Zsuzsanna

Magyar népművészet és közművelődés kategória

Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke

Major Veronika

Magyar sport kategória

Sportlövész

Szabó Zsolt

Magyar ismeretterjesztés és média kategória

Természetfotós

Klie Zoltán

Magyar építészet kategória

építész

Hanzsérosné Farsang Ildikó

Magyar oktatás és köznevelés kategória

Nyugdíjas tanár, táncpedagógus

Dr. Bárány László

Magyar tudomány kategória

Gasztroenterológus főorvos

Budaházi Tibor

Magyar képző- és iparművészet kategória

Munkácsy-díjas festőművész

Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület

Magyar színház-, film- és táncművészet kategória

Kardos Ferenc

Magyar irodalom

Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese

A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

