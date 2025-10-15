1 órája
Elindult a szavazás – döntsd el, ki legyen Zala legprímábbja!
Nemsokára kiderül, kik lesznek idén a legprímább zalaiak. Hétfőn elindult a szavazás a 2025-ös Zala Vármegyei Prima díj jelöltjeire, a tíz kiválóság október 17-ig várja a voksokat. A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják, Nagykanizsán.
Idén is szavazhatunk a legprímább zalaiakra. A VOSZ vármegyei szervezete ebben az esztendőben már 19. alkalommal adja át a Zala Vármegyei Prima díjat, amihez közönségszavazás is kapcsolódik: a tíz jelöltre október 17-én, pénteken éjfélig szavazhatunk.
A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott az országos Prima Primissima-mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján.
A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége által kiválasztott kategóriagyőztesek közül három személy vagy szervezet nyerheti el a Zala Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a szombati gálán derül majd ki.
A 2025-ös Zala Vármegyei Prima díj jelöltjei
- Berkes Dániel
Magyar zeneművészet kategória
Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző
- Devecz Erzsébet Zsuzsanna
Magyar népművészet és közművelődés kategória
Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
- Major Veronika
Magyar sport kategória
Sportlövész
- Szabó Zsolt
Magyar ismeretterjesztés és média kategória
Természetfotós
- Klie Zoltán
Magyar építészet kategória
építész
- Hanzsérosné Farsang Ildikó
Magyar oktatás és köznevelés kategória
Nyugdíjas tanár, táncpedagógus
- Dr. Bárány László
Magyar tudomány kategória
Gasztroenterológus főorvos
- Budaházi Tibor
Magyar képző- és iparművészet kategória
Munkácsy-díjas festőművész
- Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület
Magyar színház-, film- és táncművészet kategória
- Kardos Ferenc
Magyar irodalom
Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
A tavalyi gáláról itt olvashatja beszámolónkat, itt pedig megnézheti az előző esztendők díjazottjait.
Zalai Prima Díjak: maradandót alkotni az utókor számára - képgaléria
Átadták a zalai Prima Díjakat
Beszámolónk az idei Zala megyei Prima díj átadójárólA HSMK színháztermében pénteken tizenharmadik alkalommal tartották meg a Zala Megyei Területi Prima Díj ünnepélyes gálaestjét, melyen több elismerést is átadtak.