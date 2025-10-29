Figyeljen, ha ügye van! Változik az ügyfélfogadás rendje a kormányhivatalban

2025. november 1-től módosul a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának ügyfélfogadási rendje - tájékoztatott a Zala Vármegyei Kormányhivatal hivatalos oldalán.

Változik az ügyfélfogadás a Zala Vármegyei Kormányhivatal földhivatali főosztályán

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

A változás értelmében a vármegyében működő mind a hat ügyfélszolgálat - Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti, Letenye, Zalaszentgrót - egységesen tart majd nyitva. Ennek megfelelően valamennyi szakterület esetében (ingatlan-nyilvántartási ügyek, földmérési, földforgalmi és más földügyek) csak a délelőtti órákban biztosítanak ügyfélfogadást, az alábbiak szerint:

Hétfő: 8:00-11:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00-11:00

Csütörtök: 8:00-11:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

A fenti ügyfélfogadási időtartamon belül az ügyintézéshez időpontot a zalaegerszegi földhivatali ügyfélszolgálatra a https://khkia.kh.gov.hu oldalon, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti, Letenye és Zalaszentgrót esetében pedig a https://zalamkh.booked4.us internetes oldalon tudnak foglalni az ügyfelek. Az időpontfoglaláshoz a zalaegerszegi ügyfélszolgálat esetében ügyfélkapu szükséges.

A kérelmeket elektronikus formában az epapir.gov.hu felületen is benyújthatják az ügyfelek.