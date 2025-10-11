A vörösiszap mindent vitt, ami az útjába akadt – súlyos ipari katasztrófa a Dunántúlon (galéria)

Az ajkai timföldgyár zagytározójából kiszabadult 6-700 ezer köbméter vörösiszap zúdult előbb Kolontárra, majd Devecserre, az esti órákig Tüskevár, Kisberzseny, Somlóvásárhely, Apácatorna, Somlójenő is kapott a szennyeződésből. Az iszap rendkívüli gyorsan terjedt, az elöntött településeken sokaknak arra sem maradt idejük, hogy elhagyják házukat, ők a tetőn találva menedéket várták a segítséget.

A kormány október 5-én vészhelyzet kihirdetését rendelte el Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megye területére. A vörösiszap erősen lúgos hatású, nehézfémekkel terhelt, radioaktív anyag, ami belélegezve növeli a tüdőrák kialakulásának esélyét is.

A Zalai Hírlap is, mint a Veszprém megyei Napló és a Vas népe naponta beszámolt a sérültekről, a mentésről.

„ A vörösiszap mindent vitt, ami útjába akadt: autókat, fészereket, melléképületeket. Megrongálta a közműveket: a gázvezetéket, a villamos hálózatot. A kora esti órákra elterjedt rémhírekkel ellentétben azonban az ivóvízbe nem került, biztosította lapunkat Kugler Gyula, a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta: az ivóvízbázist nem veszélyezteti az iszaplavina. Havaria esetén az érintett településeket máshonnan is el tudják látni ivóvízzel. Kolontáron két utcát ki kellett zárni az ivóvízellátásból, mert az iszap elvitte egy csőhidat.” (Zalai Hírlap, 2010. október 5.)

„Zalai tűzoltók és katasztrófavédelmi szakemberek is segítettek az ajkai timföldgyár vörösiszap-tárolójánál történt gátszakadás miatt a környéken kialakult vészhelyzet következményeinek felszámolásban. Hétfőn közel egymillió köbméter, lúgot és nehézfémeket tartalmazó anyag zúdult a közeli Kolontár községre, majd pedig Devecserre. A Torna-patak medrében pedig tovább hömpölygött újabb települések felé. A vészhelyzet felszámolásában a keszthelyi és a zalaszentgróti tűzoltók hat-hat fővel vettek részt, a helyszínre érkezett megyeszékhelyi műszaki mentőbázis konténerével két tűzoltó, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság három fős vészhelyzet-felderítő csoportja. Ezek az erők még hétfőn éjjel visszatértek állomáshelyükre. Mint Wéber Antal tűzoltó ezredes, a zalai katasztrófavédelmi parancsnokság vezetője elmondta, három kirendeltség-vezetőjük kedden is Devecser térségében ténykedett, a lakosság ellátásának megszervezésében, valamint a károk felmérésében vettek rész.”