Repülőn lehet, buszon nem? Jobb, ha felkészül, mert kellemetlensége lehet, ha nem ismeri a szabályzatot

Olvasónk többször utazott már a Zalaegerszeg-Budapest járaton, ám most tapasztalta azt, hogy a sofőr indulás után, valamint Hévízre érve is hangosbemondóban hívta fel a figyelmet, miszerint a Volánbusz járatain tilos enni és inni. Legtöbben így Hévízen a 15 perces megállás során fogyasztották el az útra elcsomagolt szendvicset, pogácsát. Jogos a kérdés, hogy miért ez a szigor. Ha valaki például cukorbeteg vagy több folyadékra, esetleg folyamatos folyadékbevitelre van szüksége, akkor mindig magyarázza meg a sofőrnek azt, hogy betegsége miatt szeretne pár falatot enni?

Hiába a lehajtható tálca. Bizony a Volánbusz járatain tilos enni és inni.

- Megértjük, ha a társaság a busz tisztasága és az utasok kényelme miatt erre az elhatározásra jutott. Hiszen mi sem szeretnék kolbász- vagy pacalpörkölt-illatban utazni. De kérdezem, hogy egy kis elemózsiát sem lehet kulturáltan elfogyasztani, főleg akkor, ha éppen futottunk a buszra vagy mondjuk diabéteszesek vagyunk? – kérdezi egerszegi olvasónk. - Sőt, én magam nem vagyok beteg, de hosszabb, 2-3 órás utakon igenis rosszul vagyok, ha legalább egy-két falatot nem ehetek, mert leesik a vércukrom. A múltkor történt egy eset, amikor egy hölgy kérte meg a sofőrt, hogy álljunk már meg Siófok után, mert már nem bírja, ugyanis vízhajtót szed. S lám, nemcsak ő, hanem az egész busz leszállt az autópálya melletti benzinkútnál, pihenőhelynél. Mostanában ráadásul ezeken az utakon van, amikor egyáltalán nem áll meg a járat, tehát már arra készülünk, hogy három órán át nem könnyítünk magunkon. Hévíz meg annyira közel van Egerszeghez, sokaknak akkor nem kell mosdóba mennie. Gondolhatja, hogy egy kisgyerekkel sem könnyű ilyenkor így utazni – tette hozzá olvasónk.

Háromórás diéta: érdemes a piktogramot is figyelni

A veol.hu portál korábbi cikkében arról írt, hogy egy utast igazítottak helyre, aki almát evett, pedig ő tényleg cukorbeteg volt. A Veszprém vármegyei újság akkor megkérdezte a társaságot, az egykori Volánbusz Zrt. válasza a következő volt: „az autóbuszon tilos fagylaltozni, ételt és italt fogyasztani és csomagolatlan vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni, tartózkodni". Az autóbuszok első ülései előtt található, a vezetőfülke hátulján jelzett piktogramokkal és tájékoztatóval igyekeznek felhívni a figyelmet az üzletszabályzatban foglaltakra. A cukorbetegek szóljanak előre, hogy ilyen problémájuk van. A fenti szabályzatban egyébként zárható italokról írnak, tehát ha mégis valaki megszomjazik három óra alatt, csak ihat néhány korty vizet vagy teát, gondoljuk mi.