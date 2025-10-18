október 18., szombat

Vízóracsere időben

50 perce

Sok pénzbe kerül, ha nem lépsz időben: vízórát kell venned, szerelőt hívnod és új szerződést kötnöd

Címkék#mellékvízmérő#vízóra csere#jogszabály#víziközmű

Sok fogyasztónak lejár év végén a 8 évre hitelesített berendezése. A vízóracsere a határidő előtt szükséges, mivel az akkor még ingyen van. Utána azonban mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk, ha nem reagálunk a szolgáltató jelzésére.

Mozsár Eszter
Sok pénzbe kerül, ha nem lépsz időben: vízórát kell venned, szerelőt hívnod és új szerződést kötnöd

Sok bosszúságtól kíméljük meg magunkat, ha időben lépünk. A határidő lejárta után nem hiteles a mérés.

Forrás: MW-Archív

Társportálunk, a vaol.hu hívta fel a figyelmet, érdemes időben lépni, mert több bosszúságot okoz az utánajárás. Csak a fővárosban több mint 47 ezer lakásban nem cserélték még ki az idén lejáró lakás-mellékvízmérőket, közölte a Fővárosi Vízművek. A Zalavíz Zrt. honlapján arról ír, hogy a bekötési vízmérőket, vagy más néven a főmérőket 8 évente cserélik. A csere végrehajtása a víziközmű-szolgáltató feladata és költsége. A mellékmérők hitelesítési időtartama 8 év, költségeit a felhasználónak kell viselnie. „A csere végrehajtására legalább heti egy munkanapon május 1-től szeptember 30-ig 7 és 20 óra között, október 1-től április 30-ig 7 és 19 óra között lehetőséget biztosít. A csere alkalmával a közszolgáltatási szerződéssel bíró felhasználónak, vagy megbízottjának jelen kell lennie, illetve a csere végrehajtásához a lehetőséget biztosítania kell. Ha a felhasználó nem tud jelen lenni, akkor írásos megbízással a megbízottja is képviselheti” – tájékoztat a szolgáltató. A vízóracsere határidő előtt célszerű tehát és ingyen van. 

vízóracsere határidő előtt
A vízóracsere a határidő előtt még ingyenes, figyeljünk tehát a szolgáltató értesítésére.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Vízóracsere határidő előtt: inkább, ha nem akarsz mélyen a zsebbe nyúlni

A jogszabályok szerint a lejárt határidőn túl hiába mér még jól a vízóra, mutatja a valós fogyasztást, az adatokat mégsem használhatjuk már a hivatalos elszámoláshoz. Ez akár a számlázásban is problémát okozhat. A fogyasztó értesítést kap a vízszolgáltatótól, hogy lejár a hitelesítés, így érdemes ezt figyelemmel kísérni. Ha mégis jócskán túllépjük a határidőt, akkor bosszúság, utánajárás: órát kell venni, szerelőt hívni, hitelesíttetni a vízórát és újra szerződést kötni a szolgáltatóval. Íme, ezek a költségek: természetesen függ a vízóra típusától, a szerelői díjtól.

  • új vízóra 10-15 ezer forint között
  • szerelési díj kiszállással 11-23 ezer forint között
  • jegyzőkönyv esetenként 5 ezer forint
  • digitális, rádiós vízóracsere akár 40-60 ezer forintba kerülhet.

A vaol.hu hozzáteszi, a legtöbb helyen már azt is elfogadja a szolgáltató, ha lejárt a határidő, ám megvan az időpont a cseréhez. A Zalavíz honlapján arról is tájékozódhatunk, hogy miként előzzük meg a vízóra elfagyását

 

