Fennakadás a szolgáltatásban

20 perce

Ne mondja, hogy nem szóltunk! Készüljön, mert nem folyik majd a csapból víz számos zalai településen

Címkék#Zala#nyomáscsökkenés vízhiány#Zalavíz#vízhiány#ivóvízhiány

Munkálatokat végez a szolgáltató. Emiatt vízhiány lesz több zalai településen október utolsó hetében.

Korosa Titanilla

A Zalavíz Zrt. hivatalos oldalán tette közé, hogy a következő napokban hol várható a szolgáltatási területén vízhiány, nyomáscsökkenés, vízminőség-változás.

vízhiány
Több helyen vízhiány várható Zalában
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Gerincvezeték kiváltási munkák miatt vízhiány várható Zalában

2025. 10. 28-án, kedden vízszünet lesz 8 és 16 között Döbröce, Sümegcsehi, Bazsi teljes területén.

Lajtos kocsik elhelyezése:

• Döbröce, Rákóczi u. 2., az önkormányzat előtt.

• Sümegcsehi, Kossuth u. 1., az iskola előtt.

• Bazsi, Fő u. 36., a bolt előtt.

Nyomáscsökkenéssel járó, tervezett hálózatöblítést végeznek: 

2025. 10. 29. Lentikápolna (09:00-14:00-ig)

Tárolótisztítást végezek az alábbi időpontokban:

2025. 10. 27. (hétfő) 8:00-16:00

Zalaszentgrót, Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhid, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaszántó, Zalaszentlászló

2025. 10. 28. (kedd) 8:00-16:00

Türje, Óhid, Szalapa, Mihályfa, Kisvásárhely, Kisgörbő

2025. 10. 29. (szerda) 8:00-16:00

Nagygörbő, Döbröce, Sümegcsehi, Bazsi

2025. 10. 30. (csütörtök) 8:00-16:00

Csáford, Zalakoppány, Kallósd, Kehidakustány, Zalacsány, Bókaháza, Zalaapáti, Esztergályhorváti, Szentgyörgyvár, Zalaszentlászló, Zalaudvarnok

A tárolótisztítás miatt a településeken átmeneti vízhiány, illetve nyomáscsökkenés előfordulhat.

 

