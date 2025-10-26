1 órája
Ne mondja, hogy nem szóltunk! Készüljön, mert nem folyik majd a csapból víz számos zalai településen
Munkálatokat végez a szolgáltató. Emiatt vízhiány lesz több zalai településen október utolsó hetében.
A Zalavíz Zrt. hivatalos oldalán tette közé, hogy a következő napokban hol várható a szolgáltatási területén vízhiány, nyomáscsökkenés, vízminőség-változás.
Gerincvezeték kiváltási munkák miatt vízhiány várható Zalában
2025. 10. 28-án, kedden vízszünet lesz 8 és 16 között Döbröce, Sümegcsehi, Bazsi teljes területén.
Lajtos kocsik elhelyezése:
• Döbröce, Rákóczi u. 2., az önkormányzat előtt.
• Sümegcsehi, Kossuth u. 1., az iskola előtt.
• Bazsi, Fő u. 36., a bolt előtt.
Nyomáscsökkenéssel járó, tervezett hálózatöblítést végeznek:
2025. 10. 29. Lentikápolna (09:00-14:00-ig)
Tárolótisztítást végezek az alábbi időpontokban:
2025. 10. 27. (hétfő) 8:00-16:00
Zalaszentgrót, Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhid, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaszántó, Zalaszentlászló
2025. 10. 28. (kedd) 8:00-16:00
Türje, Óhid, Szalapa, Mihályfa, Kisvásárhely, Kisgörbő
2025. 10. 29. (szerda) 8:00-16:00
Nagygörbő, Döbröce, Sümegcsehi, Bazsi
2025. 10. 30. (csütörtök) 8:00-16:00
Csáford, Zalakoppány, Kallósd, Kehidakustány, Zalacsány, Bókaháza, Zalaapáti, Esztergályhorváti, Szentgyörgyvár, Zalaszentlászló, Zalaudvarnok
A tárolótisztítás miatt a településeken átmeneti vízhiány, illetve nyomáscsökkenés előfordulhat.