Váratlan meghibásodás miatt nincs ivóvíz a zalai településen

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. tájékoztatója szerint meghibásodás történt a vízellátó hálózaton, aminek elhárítását 13.30 és 15 óra között végzik. Ezen időszak alatt részleges vízhiány, nyomáscsökkenés, valamint megváltozott vízminőség egyaránt előfordulhat a községben.