Vízellátó hálózat
1 órája
Váratlan meghibásodás miatt nincs ivóvíz a zalai településen
Nem folyik a vezetékes ivóvíz a csapból Muraszemenyén.
A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. tájékoztatója szerint meghibásodás történt a vízellátó hálózaton, aminek elhárítását 13.30 és 15 óra között végzik. Ezen időszak alatt részleges vízhiány, nyomáscsökkenés, valamint megváltozott vízminőség egyaránt előfordulhat a községben.
