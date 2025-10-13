október 13., hétfő

Vízellátó hálózat

2 órája

Váratlan meghibásodás miatt nincs ivóvíz a zalai településen

Címkék#ivóvíz#meghibásodás#Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.#vízhiány

Nem folyik a vezetékes ivóvíz a csapból Muraszemenyén.

Gyuricza Ferenc

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. tájékoztatója szerint meghibásodás történt a vízellátó hálózaton, aminek elhárítását 13.30 és 15 óra között végzik. Ezen időszak alatt részleges vízhiány, nyomáscsökkenés, valamint megváltozott vízminőség egyaránt előfordulhat a községben. 

 

