Vízhiány miatt ismét be kell vetni a lajtos kocsikat Zalában

A munkálatok hétfőn 8 és 12 óra között a Rómer Flóris, Klapka György, Holló, Gólyahír, Harangvirág, Domb és Patkó utcákat, valamint a Csácsi-hegy egy részét érintik. Ugyancsak hétfőn, de 12 és 16 óra között a Bozsoki-hegyhez tartozó ingatlanokon fordulhat elő vízhiány vagy egyéb fennakadás a szolgálgatásban. Kedden 8 és 12 óra között a Kisfaludy-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Csortánpuszta, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén, míg 12-től 16 óráig a Botfa hegyhez tartozó ingatlanokon számíthatnak hasonlóra a fogyasztók.

Rekonstrukciós munkálatok és karbantartások okoznak vízhiányt Zalában

Forrás: Shutterstock

Hálózatöblítés is okozhat átmeneti vízhiányt

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a szolgáltatási területének egyéb pontjain is végez karbantartást. Hétfőn és kedden, mindkét nap 9 és 16 óra között Zalacsányban várható hálózatöblítés. Hasonló munkálatokat végeznek hétfőn Vindornyaszőlősön és Vindornyalakon, kedden pedig Zalaszántón. Ugyancsak hétfőn 9-től 14 óráig Szilvágyon is hálózatöblítésre kerül sor. Ezek a munkálatok szintén okozhatnak vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy változást a vízminőségben.

Rekonstrukciós munkák Dél-Zalában

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. kedden 8 és 14 óra között Nagykanizsa és környéke vízellátó rendszerén folytat rekonstrukciós munkálatokat. Emiatt szintén vízhiány, nyomáscsökkenés, vagy megváltozott vízminőség fordulhat elő

Nagykanizsa palin városrészében,

Újudvaron,

Korpavár területén,

Fűzvölgyön,

Hosszúvölgyön,

Homokkomáromban,

Bocskán,

Magyarszerdahelyen és

Magyarszentmiklóson.

A munkálatok ideje alatt a szolgáltató az érintett területeken lajtos kocsikból biztosítja a felhasználók számára.