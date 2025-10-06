október 6., hétfő

Rekonstrukciós munkálatok

1 órája

Vízhiány miatt ismét be kell vetni a lajtos kocsikat Zalában

Két napon át tartó tárlótisztítást végez a hét elején Zalaegerszegen az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A karbantartási munkálatok miatt átmeneti ideig tartó vízhiány léphet fel, de nyomáscsökkenésre és a vízminőség megváltozására is számítaniuk kell a fogyasztóknak.

Gyuricza Ferenc

A munkálatok hétfőn 8 és 12 óra között a Rómer Flóris, Klapka György, Holló, Gólyahír, Harangvirág, Domb és Patkó utcákat, valamint a Csácsi-hegy egy részét érintik. Ugyancsak hétfőn, de 12 és 16 óra között a Bozsoki-hegyhez tartozó ingatlanokon fordulhat elő vízhiány vagy egyéb fennakadás a szolgálgatásban. Kedden 8 és 12 óra között a Kisfaludy-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Csortánpuszta, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén, míg 12-től 16 óráig a Botfa hegyhez tartozó ingatlanokon számíthatnak hasonlóra a fogyasztók. 

Rekonstrukciós munkálatok és karbantartások okoznak vízhiányt Zalában
Forrás:  Shutterstock

 

Hálózatöblítés is okozhat átmeneti vízhiányt

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a szolgáltatási területének egyéb pontjain is végez karbantartást. Hétfőn és kedden, mindkét nap 9 és 16 óra között Zalacsányban várható hálózatöblítés. Hasonló munkálatokat végeznek hétfőn Vindornyaszőlősön és Vindornyalakon, kedden pedig Zalaszántón. Ugyancsak hétfőn 9-től 14 óráig Szilvágyon is hálózatöblítésre kerül sor. Ezek a munkálatok szintén okozhatnak vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy változást a vízminőségben. 

Rekonstrukciós munkák Dél-Zalában

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. kedden 8 és 14 óra között Nagykanizsa és környéke vízellátó rendszerén folytat rekonstrukciós munkálatokat. Emiatt szintén vízhiány, nyomáscsökkenés, vagy megváltozott vízminőség fordulhat elő

  • Nagykanizsa palin városrészében,
  • Újudvaron,
  • Korpavár területén,
  • Fűzvölgyön,
  • Hosszúvölgyön,
  • Homokkomáromban,
  • Bocskán,
  • Magyarszerdahelyen és
  • Magyarszentmiklóson.

A munkálatok ideje alatt a szolgáltató az érintett területeken lajtos kocsikból biztosítja a felhasználók számára. 

 

