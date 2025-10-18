1 órája
Éjszaka menne vécére ebben a zalai városban? Jobb, ha előre odakészíti a vizet, mert könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet!
Éjszakai hálózatöblítést végez a jövő héten Zalaegerszegen az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A két napon át tartó munkálatok miatt átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés, de akár vízminőség-változás is előfordulhat.
A szolgáltató tájékoztatója szerint a vármegyeszékhely teljes területét érintő hálózatöblítést október 21-én, kedden 22 órától másnap reggeli öt óráig, illetve október 22-én, szerdán 22 órától ugyancsak a rá következő nap öt óráig végzik. Zalaegerszegen további karbantartási munkálatokat is végez a jövő héten az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., hétfőn 8 és 12 óra között tárolótisztítás miatt Erzsébethegy, Szenterzsébethegy és Újhegy területén fordulhat elő vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőség-változás.
Hol várható még vízhiány Zalában?
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a szolgáltatási területe további településein is végez munkálatokat. Ugyancsak hétfőn, 9 és 15 óra között Nován hálózatöblítésre, míg 11-től 16 óráig a Babosdöbrétéhez tartozó rámi településrészen tárolótisztításra kerül sor. Kedden 9 és 15 óra között Mikekarácsonyfa, Csertalakos és Zebecke területén, 10-tól 15 óráig pedig Vasboldogasszony településen végeznek hálózatöblítést. Szerdán 8 és 15 óra között Gősfán, 9 és 15 óra között Zalavégen lesz hálózatöblítés.
Tárolótisztítás
Ugyancsak szerdán átfogó tárolótisztítási munkálatokat is végez az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., emiatt 8-tól 16 óráig
- Almásháza,
- Bókaháza,
- Döbröce,
- Esztergályhorváti,
- Kallósd,
- Kehidakustány,
- Kisgörbő,
- Kisvásárhely,
- Ligetfalva,
- Mihályfa,
- Nagygörbő,
- Nemesbük,
- Óhid,
- Sénye,
- Sümegcsehi,
- Szalapa,
- Szentgyörgyvár,
- Tekenye,
- Tilaj,
- Türje,
- Vindornyalak,
- Vindornyaszőlős,
- Zalaapáti,
- Zalacsány,
- Zalaszántó,
- Zalaszentgrót és
- Zalaszentlászló területén fordulhat elő átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés.
Rekonstrukciós munkálatok
Ugyancsak az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t érintő hír, hogy a vállalat Lentiben működős személyes ügyfélszolgálata október 21-én, kedden zárva tart. A szolgáltató mindezeken túl azt is bejelentette, hogy Zalaegerszegen, a Szilágyi Erzsébet utcában október 20-án, hétfőn ivóvíz-vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődnek, amelyek tervezett befejezési időpontja ez év december ötödike.