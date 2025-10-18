Éjszaka menne vécére ebben a zalai városban? Jobb, ha előre odakészíti a vizet, mert könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet!

A szolgáltató tájékoztatója szerint a vármegyeszékhely teljes területét érintő hálózatöblítést október 21-én, kedden 22 órától másnap reggeli öt óráig, illetve október 22-én, szerdán 22 órától ugyancsak a rá következő nap öt óráig végzik. Zalaegerszegen további karbantartási munkálatokat is végez a jövő héten az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., hétfőn 8 és 12 óra között tárolótisztítás miatt Erzsébethegy, Szenterzsébethegy és Újhegy területén fordulhat elő vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőség-változás.

Éjszakai hálózatöblítés okozhat vízhiányt Zalaegerszegen

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hol várható még vízhiány Zalában?

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a szolgáltatási területe további településein is végez munkálatokat. Ugyancsak hétfőn, 9 és 15 óra között Nován hálózatöblítésre, míg 11-től 16 óráig a Babosdöbrétéhez tartozó rámi településrészen tárolótisztításra kerül sor. Kedden 9 és 15 óra között Mikekarácsonyfa, Csertalakos és Zebecke területén, 10-tól 15 óráig pedig Vasboldogasszony településen végeznek hálózatöblítést. Szerdán 8 és 15 óra között Gősfán, 9 és 15 óra között Zalavégen lesz hálózatöblítés.

Tárolótisztítás

Ugyancsak szerdán átfogó tárolótisztítási munkálatokat is végez az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt., emiatt 8-tól 16 óráig

Almásháza,

Bókaháza,

Döbröce,

Esztergályhorváti,

Kallósd,

Kehidakustány,

Kisgörbő,

Kisvásárhely,

Ligetfalva,

Mihályfa,

Nagygörbő,

Nemesbük,

Óhid,

Sénye,

Sümegcsehi,

Szalapa,

Szentgyörgyvár,

Tekenye,

Tilaj,

Türje,

Vindornyalak,

Vindornyaszőlős,

Zalaapáti,

Zalacsány,

Zalaszántó,

Zalaszentgrót és

Zalaszentlászló területén fordulhat elő átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés.

Rekonstrukciós munkálatok

Ugyancsak az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t érintő hír, hogy a vállalat Lentiben működős személyes ügyfélszolgálata október 21-én, kedden zárva tart. A szolgáltató mindezeken túl azt is bejelentette, hogy Zalaegerszegen, a Szilágyi Erzsébet utcában október 20-án, hétfőn ivóvíz-vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkálatok kezdődnek, amelyek tervezett befejezési időpontja ez év december ötödike.