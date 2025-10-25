Dashcam
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról... – Mi így látjuk a zalai őszt (videó)
Itt van az ősz, itt van újra... Az évszak nemcsak Petőfi Sándort ihlette meg anno, hanem fotóriporterünket, Pezzetta Umbertót is. S amit a lánglelkű költő szavakban mondott el, arról kollégánk dashcam videóban vall. S még egy lírikus gondolat, ezúttal Kosztolányi Dezsőtől:
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
