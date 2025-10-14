Program
1 órája
Világ Gyalogló Nap: túrák szerdán az Alsóerdőn
A Göcseji Barangolók egerszegi gyalogló klub szervezésében tartják meg október 15-én a Világ Gyalogló Nap rendezvényét Zalaegerszegen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban.
A szerdán 15 órakor kezdő eseményen a megnyitót követően a Göcseji Barangolók által nyújtott rendszeres gyaloglási lehetőségekről tartanak tájékoztatót, majd a résztvevők vezetett gyalogtúrán vehetnek részt három különböző nehézségű útvonalon.
