Danger! "Mind meghalunk!" Egyszer biztos, de a viharra fel lehet készülni...

Mindezek okán a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata tanácsokkal fordult a lakosság felé az esetleges természeti károkozás minimalizálása érdekében. Mint írják: viharos erejű széllökések esetén a házak környékéről érdemes összegyűjteni és fedett helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat és kárt okozhat velük. Szélviharban akkor járunk el a legjobban, ha összepakolunk az udvaron, és elhalasztjuk a kinti tevékenységeinket. Ilyen időjárási körülmények között semmilyen kültéri helyszínen ne rakjunk tüzet, hiszen egy felkapott apró parázs is könnyedén terebélyes tüzet okozhat, akár az ingatlanoknál is.

Viharos erejű széllökésekre is számíthatunk az előttünk álló napokban

Viharos erejű szélben ne parkoljunk fa alá!

A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor nem érdemes autóinkkal a fák alá parkolni, illetve kerüljük azt, hogy recsegő, ropogó faágak, fák közelébe menjünk. Ha leszakadt villanyvezetéket, vagy más egyéb vezetéket látunk, ne menjünk a közelébe, inkább jelezzük a szolgáltatónak. Ha kidőlt kisebb fa, vagy akár ágak állják útját autónknak, akkor távolítsuk el az útról, azonban nagyobb fa kidőlése esetén mindig értesítsük a tűzoltókat!

Hosszabb áramkimaradásra is készüljünk fel!

Házunk, lakásunk ablakait is érdemes ilyenkor csukva tartani, s figyeljük a szén-monoxid-érzékelőnket, hiszen a szél visszanyomhatja a levegőt a kürtőkbe. Ha nagyon erős a szél, inkább áramtalanítsuk otthonunkat, és készüljük fel akár egy hosszabb áramkimaradásra is.

Ingyenesen letölthető applikáció

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai emellett azt is ajánlják, töltsük le az ingyenesen használható mobil applikációjukat. A VÉSZ telepítésével nemcsak a balesetekről értesülhetünk, hiszen a program időjárási előrejelzéseket is közöl.