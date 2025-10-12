1 órája
Csak egy e-mail, és tiéd lehet a legjobb őszi élmény! A túra, amit sosem hirdettek, mégis több százan mennek el rá!
Idén már 19. alkalommal indulnak el a résztvevők felfedezni Zala megye egyik legszebb erdejét. A vétyemi túra, melynek célpontja a vétyemi ősbükkös Tormafölde határában, ritkaság, hisz civil kezdeményezés, kiállta az idő próbáját, nem halt el, sőt, évről évre népszerűbb. Az idei túra kapcsán a főszervezővel, Tüske Balázzsal beszélgettünk.
A vétyemi túra résztvevőinek száma tavaly már elérte a 200 főt
Forrás: Tüske Balázs
A vétyemi túra szervezői sosem költöttek reklámra. Tüske Balázs minden évben, október elején kör-emailt küld ismerőseinek, így zajlik a tájékoztatás. A túra híre mára messze eljutott, tavaly csúcsot is döntöttek. A vétyemi túra magánszervezés, nem profitorientált. A részvétel a kezdetektől fogva ingyenes, emellett persze igyekeznek kedveskedni a résztvevőknek valamilyen aprósággal.
Így nőtte ki magát a vétyemi túra
- A legelső túra 2007-ben volt, amelyen mindössze 10-en vettünk részt a baráti társaságból - mesélte Tüske Balázs. - Az első alkalommal már megismerkedtünk Tuboly Zoliékkal Tormaföldén a Szent János-hegyen, ahonnan indulunk. Ők megvendégeltek minket a túránk végén, de ez akkor még nem is volt beletervezve az útba, csak spontán behívtak minket, és megmutatták a birtokukat. Azóta már a vendéglátást is beépítettük a programba. Az első években maradt a társaság és a létszám, majd 2010 környékén már 30-40-en indultunk el. Ekkor már komolyabb szervezést igényelt a túra, nem csak egy séta volt az erdőben, rá kellett készülni, kitábláztuk az útvonalat. Az első pecsételős könyvünk is ekkor készült el, amelyen akkor még mosolyogtunk, mert az utolsó dátum 2023 volt benne. Akkor még nem gondoltuk volna, hogy szükség lesz rá. Ezt a könyvet a Tuboly pincénél is mindig bepecsételjük, és azóta már cserére is szorul.
Az újabb ugrás 2015 környékén következett be, amikor 100 fő körülire emelkedett a létszám, a tavalyi túrán pedig elérték a 200 résztvevőt.
- Itt a vezetett túra már szóba sem jöhet, figyelünk a táblák egyértelmű elhelyezésére és a túrázók számára közzétett útvonalra - magyarázta Balázs. - Ennyi ember közt már bőven akad, aki szereti gyorsan letudni a távot, sokan pedig szeretnek fotózni, gombát szedni, beszélgetni, barátkozni. Mindenki számára megfelelő ez a rendezvény.
Egy jó bor és finom étel a túra után már alap
- A nagy létszám már vendéglátóinknak is kihívást jelent, mivel ennyi túrázó már nem is tud egyszerre leülni a birtokon. De ennek ellenére Zsuzsa néni és Zoli bácsi a segítőikkel együtt kiváló minőségű szolgáltatást nyújtanak a számunkra - folytatta. - A túrán résztvevők nagyrészt visszajárók. Aki egyszer eljött, az biztos a következő évben is megpróbál eljutni. A könyveket pecsételve látom, hogy nagyon gyakoriak azok, akik több, mint 10 alkalommal vettek részt a túrán. Mivel a tömegközlekedés Tormaföldére a reggeli órákban nehézkes, így a szervezők segítenek a túrázóknak telekocsikat szervezni, hogy mindenki részt tudjon venni, és ne legyen akadály a közlekedés.
A célállomás ugyanaz, az útvonal változik
A vétyemi túra időpontja minden évben októberben van. Balázs azt is elmondta, hogy bár a végállomás ugyanaz, de minden évben megpróbálnak új útvonalakat beletenni a túrába.
- Állandó célpontunk a Vétyemi ősbükkös, de mindig más irányból közelítjük meg - magyarázta. - Mivel már 19 éve megy a túra, így elég nehéz feladat ez, de azért sikerül mindig meglepetést okozni a már régóta résztvevőknek is. Idén is lesznek olyan szakaszok, amelyek még egyetlen túrán sem voltak. A vétyemi túra útvonala főként erdei utakon halad, néha érint jelzett túrautakat is. Az idei túrán Páka, Kányavár és Maróc dombjait járjuk majd be, de a végső útvonal csak a táblázáskor dől el, mivel az erdei utak változhatnak évről évre.
Információk a túrázóknak
A túrára érdemes előre jelentkezni, mert ekkor biztosított az étel. Ezt e-mailben vagy telefonon lehet megtenni, 2025. október 21-ig. Igyekeznek Balázsék minden túrázóval felvenni személyesen a kapcsolatot, válaszolni a kérdésekre, hogy a lehető legnagyobb rendben menjen le a rendezvény. Az étkezés is hasonlóan változatos, mint az útvonalak. Minden évben más és más bőséges étel kerül az asztalra.
- Dátum: 2025. október 25. (szombat)
- Találkozó: Tuboly Pince, Tormafölde, Szent-János hegy, kereszteződés Tormaföldén a temetőtől 100 méterre, az új aszfaltos út a pincéig kb. 2 km.
- Gyülekező, regisztráció: 7:00-tól a fent említett helyen, mindenkit zsíros kenyérrel és meleg teával várnak.
- Indulás: 8:00-kor
- Táv: kb. 20 km
- Szintemelkedés: kb. 500 m
- Túra nehézsége: közepes (Dombra fel, dombról le, kisebb szintkülönbségekkel, gyerekekkel is teljesíthető, útközben több helyen pihenő. A terep főleg földút, erdei út, pár helyen aszfaltos. Bakancs az időjárástól függően ajánlott, de nem szükséges)
- Érkezés: 14:00-16:00 közt a Tuboly pincéhez
- Étkezés: A szokásokhoz híven a házigazdák vendégül látnak minket. Minden étkezés mellé jár egy pohár bor vagy üdítő is.
- Jelentkezési határidő: 2025. október 21, hétfő.
- Jelentkezés: [email protected]