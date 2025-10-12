Csak egy e-mail, és tiéd lehet a legjobb őszi élmény! A túra, amit sosem hirdettek, mégis több százan mennek el rá!

A vétyemi túra szervezői sosem költöttek reklámra. Tüske Balázs minden évben, október elején kör-emailt küld ismerőseinek, így zajlik a tájékoztatás. A túra híre mára messze eljutott, tavaly csúcsot is döntöttek. A vétyemi túra magánszervezés, nem profitorientált. A részvétel a kezdetektől fogva ingyenes, emellett persze igyekeznek kedveskedni a résztvevőknek valamilyen aprósággal.

A vétyemi túra része a vendéglátás is a Tuboly Pincénél

Forrás: Tüske Balázs

Így nőtte ki magát a vétyemi túra

- A legelső túra 2007-ben volt, amelyen mindössze 10-en vettünk részt a baráti társaságból - mesélte Tüske Balázs. - Az első alkalommal már megismerkedtünk Tuboly Zoliékkal Tormaföldén a Szent János-hegyen, ahonnan indulunk. Ők megvendégeltek minket a túránk végén, de ez akkor még nem is volt beletervezve az útba, csak spontán behívtak minket, és megmutatták a birtokukat. Azóta már a vendéglátást is beépítettük a programba. Az első években maradt a társaság és a létszám, majd 2010 környékén már 30-40-en indultunk el. Ekkor már komolyabb szervezést igényelt a túra, nem csak egy séta volt az erdőben, rá kellett készülni, kitábláztuk az útvonalat. Az első pecsételős könyvünk is ekkor készült el, amelyen akkor még mosolyogtunk, mert az utolsó dátum 2023 volt benne. Akkor még nem gondoltuk volna, hogy szükség lesz rá. Ezt a könyvet a Tuboly pincénél is mindig bepecsételjük, és azóta már cserére is szorul.

Az újabb ugrás 2015 környékén következett be, amikor 100 fő körülire emelkedett a létszám, a tavalyi túrán pedig elérték a 200 résztvevőt.

- Itt a vezetett túra már szóba sem jöhet, figyelünk a táblák egyértelmű elhelyezésére és a túrázók számára közzétett útvonalra - magyarázta Balázs. - Ennyi ember közt már bőven akad, aki szereti gyorsan letudni a távot, sokan pedig szeretnek fotózni, gombát szedni, beszélgetni, barátkozni. Mindenki számára megfelelő ez a rendezvény.

Egy jó bor és finom étel a túra után már alap

- A nagy létszám már vendéglátóinknak is kihívást jelent, mivel ennyi túrázó már nem is tud egyszerre leülni a birtokon. De ennek ellenére Zsuzsa néni és Zoli bácsi a segítőikkel együtt kiváló minőségű szolgáltatást nyújtanak a számunkra - folytatta. - A túrán résztvevők nagyrészt visszajárók. Aki egyszer eljött, az biztos a következő évben is megpróbál eljutni. A könyveket pecsételve látom, hogy nagyon gyakoriak azok, akik több, mint 10 alkalommal vettek részt a túrán. Mivel a tömegközlekedés Tormaföldére a reggeli órákban nehézkes, így a szervezők segítenek a túrázóknak telekocsikat szervezni, hogy mindenki részt tudjon venni, és ne legyen akadály a közlekedés.