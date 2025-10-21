október 21., kedd

Megmohásodott

23 év után mozdították el az utcáról a ritka Skodát! Megmentettek egy újabb matuzsálemet a vasteleptől (galéria)

Az autók megmentésével és felújításával foglalkozó vállalkozás nemrégiben a Tátra gyöngyére bukkant egy apró szlovák faluban, méghozzá egy ritka Skoda 1202 STW (Station Wagon) autóra. A veteránautó megmentése szintén egy olyan sztori, ami nem mindennapos, ezért megosztjuk olvasóinkkal.

Benedek Bálint
23 év után mozdították el az utcáról a ritka Skodát! Megmentettek egy újabb matuzsálemet a vasteleptől (galéria)

Veteránautó megmentése: szinte már földbegyökerezett a ritka Skoda a szlovák faluban

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

A veteránautó megmentése elnevezésű újabb projektről a Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztott meg fotókat. Kicsit visszarepültek az időben, mint írták: méreteit tekintve nevezhetnénk a Skoda-gyár első SUV-jának is az 1960-as évekből, nem hiába volt közkedvelt típus az állami szféra, közületek, zöldségesek és a nagycsaládosok körében. Mai szemmel is gigantikus méretei mellett további érdekessége az asszimetrikus ajtók megoldása: vezető oldalán 1 ajtó, míg a jobb oldalt 2 ajtó, plusz a felfelé nyíló csomagtartó segíti a beszállást, pakolást. A magas felépítésű gömbölyű kasztni 16 colos kerekeken és kereszt laprugós futóművön billeg, amelyet egy 1221 köbcentiméteres, 47 lóerős, 4 hengeres, vízhűtéses motor hajt a hátsó kerekeken. Végsebessége elméleti síkon 100 km/óra, azonban ezzel a teherautó futóművel már 60 km/óránál is könnyen megborítható a befelé álló hátsó kerekek miatt.

veteránautó megmentése
A veteránautó megmentése valóban nem lesz könnyű, hiszen a Skoda felett eljárt az idő
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Veteránautó megmentése: nem sok lehet belőle

A cég szerint a csehszlovák rendőrség, valamint az egészségügy mentőautónak is használta a 1202 "Sanitka" típusokat a 1203 mikróbuszok megjelenése előtt, de létezett belőle platós és magasított dobozos kivitel is. A Skoda 1202-eseket 1961 és 1973 között gyártották alacsony darabszámban, a hosszúnak számító 12 évi gyártási ciklus alatt mindössze 60 ezer darab készült belőle.

veteránautó megmentése
Az üléshuzat, az ülésfelület lehangoló állapotban van és a szélvédője is pókhálósra repedt szét
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Napi használatban volt?

– A képeken látható autó egy igazi matuzsálem, amit a természet elkezdett visszahódítani 23 éve tartó enyészete alatt – folytatódott a Facebookon közzétett posztban. – Az 1968-as Skodát szlovák tulajdonosának édesapja vásárolta használt autóként, tehát több, mint fél évszázadon keresztül a családjuk tulajdonában szolgált. A mostani állapotát tekintve szinte hihetetlen, hogy ez az autó 2002-ig napi használatban volt. A benne lévő újság és műszaki vizsga papírok is mind ezt igazolják. Sőt 1999-ben kapott egy műszaki és karosszéria karbantartást, bár ez már nem igazán látszik meg rajta.

veteránautó megmentése
Egykori hirdetés, amikor még csillogó-villogó új autó volt...
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Rozsda és zúzmók a karosszérián!

Hozzátették: az eredetileg világoskék autó fényezése gyakorlatilag megsemmisült! A rozsda és a zúzmók átvették a hatalmat, a piros szövettel borított egybeüléses kanapék kárpítjai pedig leginkább csak mintának jók. A nagypapa halála után a púpos vasdarab 2023-ban az utcára került, ott várta további sorsát. A motorja akkor még indult. Aztán 2025 nyarán leadták rendszámát, s forgalomból kivonatták. Sajnos a rendszám nélküliség meghozta a vandálok kedvét is, így az első szélvédőjét egy kővel bedobták, a kulcsait kilopták.

veteránautó megmentése
Lehet benne fantázia, bár munka is bőven lenne vele
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Jó vétel?

A szentendrei cég végül a vastelep karmából mentette meg a púpos Skodát. A posztban még azt is elárulták, hogy 590 ezer forintért vásárolták meg a tulajdonosától egy szebb jövő reményében. Ráadásul sikerült bal hátsó kilyukadt tömlős kerekébe belsőt szerezni, ami kész csoda, hisz diagonál gumiköpenyes gumijai 16 cololosak! Azt leszögezték: az autó további sorsa még kérdéses, de úgy gondolják, hogy akár dekorációként jelen mohás állapotában, vagy komplett felújítási projektként van helye a sok zöld rendszámos elektromos SUV világában. Adattáblái és számai tökéletes állapotúak, így OT vizsgával forgalomba helyezhető restaurálást követően.

23 év után mozdították el az utcáról a ritka Skodát

Fotók: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
