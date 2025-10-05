5 órája
Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén
Szemet gyönyörködtető járművek érkeztek augusztus végén és szeptember elején a zalai településre. Bocföldén először a veterán autók, majd rá néhány hétre a veterán motorok érkeztek Pannónia márkatalálkozóra, méghozzá legtöbbje saját keréken. A rendezvényről és a baráti társaságról beszélgettünk Gyuk Zoltánnal a Zaol-podcast legutóbbi adásában.
Gyuk Zoltán a bocföldi veterán járműveket kedvelő baráti társaságról mesélt a Zaol-podcast adásában.
Fotó: Mozsár Eszter
Gyuk Zoltán többed magával alapította a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kört Bocföldén. Az alig egy éves társaság egyelőre nem szeretne egyesületet létrehozni, s úgy látszik, hogy a kezdeti lendület szerencsére nem lanyhul. Nagy sikerrel szervezték 2024-ben először, idén pedig másodszor a Pannónia márkatalálkozó programját. A veterán járművek, majd a veterán motorok szerelmesei az egész országból érkeztek.
A veterán motorok kíváló "túragépek" ma is
A Zaol-podcast adásában arra is választ kapunk, hogy miként lehet hozzájutni az ikonikus járművekhez, milyen karbantartást igényelnek, hol lehet beszerezni az alkatrészeket. Gyuk Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy mai modern világunkban egy egész komplett veterán motor replikáját lehet elkészíteni, méghozzá 3D nyomtatással. S megtudhattuk továbbá, hogy mi az a bolondos "Ágyugolyó futam".
Pannóniával hasítottak Zaláig, 50 éve zárt be az ikonikus gyár (galéria)
Márkatalálkozó: gyönyörű Pannónia motorok Bocföldén
Ez bizony nem sufnituning! Keleti verdák lepték el a zalai települést (galéria, videó)
