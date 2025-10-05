október 5., vasárnap

5 órája

Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén

Szemet gyönyörködtető járművek érkeztek augusztus végén és szeptember elején a zalai településre. Bocföldén először a veterán autók, majd rá néhány hétre a veterán motorok érkeztek Pannónia márkatalálkozóra, méghozzá legtöbbje saját keréken. A rendezvényről és a baráti társaságról beszélgettünk Gyuk Zoltánnal a Zaol-podcast legutóbbi adásában.

Mozsár Eszter
Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén

Gyuk Zoltán a bocföldi veterán járműveket kedvelő baráti társaságról mesélt a Zaol-podcast adásában.

Fotó: Mozsár Eszter

Gyuk Zoltán többed magával alapította a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kört Bocföldén. Az alig egy éves társaság egyelőre nem szeretne egyesületet létrehozni, s úgy látszik, hogy a kezdeti lendület szerencsére nem lanyhul. Nagy sikerrel szervezték 2024-ben először, idén pedig másodszor a Pannónia márkatalálkozó programját. A veterán járművek, majd a veterán motorok szerelmesei az egész országból érkeztek.

veterán motorok Pannónia márkatalálkozó Bocföldén
Veterán motorok a zalai találkozón, mindenki találhatott kedvére valót. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

 

A veterán motorok kíváló "túragépek" ma is

A Zaol-podcast adásában arra is választ kapunk, hogy miként lehet hozzájutni az ikonikus járművekhez, milyen karbantartást igényelnek, hol lehet beszerezni az alkatrészeket. Gyuk Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy mai modern világunkban egy egész komplett veterán motor replikáját lehet elkészíteni, méghozzá 3D nyomtatással. S megtudhattuk továbbá, hogy mi az a bolondos "Ágyugolyó futam".

 

 

