Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén

Gyuk Zoltán többed magával alapította a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kört Bocföldén. Az alig egy éves társaság egyelőre nem szeretne egyesületet létrehozni, s úgy látszik, hogy a kezdeti lendület szerencsére nem lanyhul. Nagy sikerrel szervezték 2024-ben először, idén pedig másodszor a Pannónia márkatalálkozó programját. A veterán járművek, majd a veterán motorok szerelmesei az egész országból érkeztek.

Veterán motorok a zalai találkozón, mindenki találhatott kedvére valót. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A veterán motorok kíváló "túragépek" ma is

A Zaol-podcast adásában arra is választ kapunk, hogy miként lehet hozzájutni az ikonikus járművekhez, milyen karbantartást igényelnek, hol lehet beszerezni az alkatrészeket. Gyuk Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy mai modern világunkban egy egész komplett veterán motor replikáját lehet elkészíteni, méghozzá 3D nyomtatással. S megtudhattuk továbbá, hogy mi az a bolondos "Ágyugolyó futam".