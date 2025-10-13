október 13., hétfő

A vasúti és közúti közlekedés veszélyeztetése

1 órája

Mit kerestek a szarvasmarhák a síneken Zalában? Erre a kérdésre a bíróság is választ vár!

Szerdán akár ítélet is születhet abban a perben, ami a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség és más bűncselekmények miatt zajlik a Zalaegerszegi Járásbíróságon egy szarvasmarhákat tartó személlyel szemben. Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott által tartott szarvasmarhák folyamatosan veszélyeztették a vasúti és közúti közlekedést.

Gyuricza Ferenc

Az ügyről a Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatta hírportálunkat. Összefoglalójukban azt írták: a vád szerint a vádlott több mint 100 szarvasmarhát tartott egy zalai faluban, de nem gondoskodott arról, hogy az állatok ne hagyhassák el a legelőket. Ennek következtében a tehenek 2022-ben és 2023-ban összesen 12 alkalommal úgy kóboroltak el, hogy veszélyeztették a vasúti és közúti közlekedést.

Az elkóborolt szarvasmarhák folyamatosan veszélyeztették a vasúti és közúti közlekedést
Fotó:  Illusztráció / Shutterstock
Az elkóborolt szarvasmarhák folyamatosan veszélyeztették a vasúti és közúti közlekedést
Fotó:  Illusztráció / Shutterstock

Az elkóborolt szarvasmarhák folyamatosan veszélyeztették a vasúti és közúti közlekedést

Ahogy arról hírportálunk is beszámolt: 2022 őszén három alkalommal ütközött a Nagykapornak és Zalaszentiván között közlekedő személyvonat szarvasmarhával. Ezen esetek során a szerelvényekben anyagi kár keletkezett, két esetben pedig az állatok is elpusztultak. A tehenek több alkalommal betévedtek a falu központjába, ahol a közúti közlekedést akadályozták, továbbá hétszer a 76-os számú főúton okoztak fennakadást. 

Akár ítélet is születhet szerdán

Az ügyben elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás zajlik a zalaegerszegi járásbíróságon. Szerdán a tanúk kihallgatására kerül sor, ennek függvényében pedig akár a perbeszédekre is sor kerülhet, illetve ítélet is várható.

