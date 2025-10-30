október 30., csütörtök

„Vértezd Fel Magad”

37 perce

Nagy élmény volt! Katonának álltak ezek a fiatalok, még ha csak pár órára is (galéria, videó)

Izgalmas napra érkeztek szerdán a zalaegerszegi Apáczai Művelődési Központba a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok. „Vértezd Fel Magad” címmel rendezett honvédelmi élmény- és sportnapot a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Sportszövetség, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége, tájékoztatta lapunkat az intézmény.

Mozsár Eszter
Lövészeti feladatok is szerepeltek az élménynapon.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A rendezvényen a szervezők nevében Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a Vértezd Fel Magad programra a fiatalok nem csak sportolni, tanulni és játszani jöttek. 

Vértezd fel magad honvédelmi élménynap Zalaegerszegen
A Vértezd Fel Magad honvédelmi élménynap célja a katonai pálya bemutatása is. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Azért vannak itt, hogy felfedezzék, mennyi erő és lehetőség rejlik mindenkiben. Ahogy a katonák is felvértezik magukat a szolgálathoz, úgy mi is felvértezhetjük magunkat tudással, kitartással és egymás támogatásával – mondta a főigazgató.

A Vértezd Fel Magad program játékosan mutatja be a katonai pályát

A honvédelmi élménynapon a résztvevőket dr. Szopka Zsolt, az SZGYF Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltségének igazgatója is köszöntötte, aki évek óta a program elkötelezett támogatója és egyben koordinátora. A köszöntőket követően Dechert Áron, a Honvédelmi Minisztérium Vértezd Fel Magad Programjának koordinátora ismertette a nap programját, amelynek keretében ügyességet, gyorsaságot, állóképességet, kreativitást fejlesztő aktivitásokra, játékokra hívták a gyerekeket. A fiatalok ezen kívül fizikális, mentális és vitalitás szintmérésen estek át, végül pedig a napot játékos sorverseny zárta, tájékoztatott az intézmény. 

Honvédelmi élmény- és sportnap

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

