Nagy élmény volt! Katonának álltak ezek a fiatalok, még ha csak pár órára is (galéria, videó)
Izgalmas napra érkeztek szerdán a zalaegerszegi Apáczai Művelődési Központba a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok. „Vértezd Fel Magad” címmel rendezett honvédelmi élmény- és sportnapot a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Sportszövetség, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége, tájékoztatta lapunkat az intézmény.
Lövészeti feladatok is szerepeltek az élménynapon.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A rendezvényen a szervezők nevében Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a Vértezd Fel Magad programra a fiatalok nem csak sportolni, tanulni és játszani jöttek.
- Azért vannak itt, hogy felfedezzék, mennyi erő és lehetőség rejlik mindenkiben. Ahogy a katonák is felvértezik magukat a szolgálathoz, úgy mi is felvértezhetjük magunkat tudással, kitartással és egymás támogatásával – mondta a főigazgató.
A Vértezd Fel Magad program játékosan mutatja be a katonai pályát
A honvédelmi élménynapon a résztvevőket dr. Szopka Zsolt, az SZGYF Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltségének igazgatója is köszöntötte, aki évek óta a program elkötelezett támogatója és egyben koordinátora. A köszöntőket követően Dechert Áron, a Honvédelmi Minisztérium Vértezd Fel Magad Programjának koordinátora ismertette a nap programját, amelynek keretében ügyességet, gyorsaságot, állóképességet, kreativitást fejlesztő aktivitásokra, játékokra hívták a gyerekeket. A fiatalok ezen kívül fizikális, mentális és vitalitás szintmérésen estek át, végül pedig a napot játékos sorverseny zárta, tájékoztatott az intézmény.
Honvédelmi élmény- és sportnapFotók: Pezzetta Umberto
