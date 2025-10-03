Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:

www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 6. 08:00 - 15:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) október 6. 13:00 - 18:00

Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) október 7. 13:00 - 17:00

Söjtör, Söjtör IKSZT (Deák F. 140.) október 8. 16:00 - 18:30

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 9. 08:00 - 17:00

Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) október 9. 13:00 - 16:00

Nagykanizsa, Nagykanizsa HalisKönyvtár Civil k.asztal (Kálvin tér 5.) október 10. 12:00 - 16:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.