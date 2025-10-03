Mentsen életeket!
Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!
Véradások Zalában október 6. és 10. között.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:
www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu
|Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 6. 08:00 - 15:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) október 6. 13:00 - 18:00
Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) október 7. 13:00 - 17:00
Söjtör, Söjtör IKSZT (Deák F. 140.) október 8. 16:00 - 18:30
Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti (Zárda u. 4.) október 9. 08:00 - 17:00
Keszthely, Keszthelyi Transzfúziós Osztály. (Ady E u 2) október 9. 13:00 - 16:00
Nagykanizsa, Nagykanizsa HalisKönyvtár Civil k.asztal (Kálvin tér 5.) október 10. 12:00 - 16:00
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.
