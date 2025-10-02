október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adminisztráció

50 perce

Változás a rendszerben! Erről minden véradónak tudnia kell!

Címkék#adminisztráció#DÁP#Molnárné Bánfi Mónika#Országos Vérellátó Szolgálat

Jó hír a véradóknak. Egyszerűsödik a véradás során az adminisztráció, a Digitális Állampolgárság Program, a DÁP egyszerűsíti a véradás menetét.

Korosa Titanilla
Változás a rendszerben! Erről minden véradónak tudnia kell!

Egyszerűbbé válik a véradás során az adminisztráció a DÁP alkalmazással

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Elindulása óta a DÁP alkalmazás számos újdonsággal bővült, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is, most pedig a DÁP egyszerűsíti a véradás menetét.

véradás - Molnárné Bánfi Mónika
Molnárné Bánfi Mónika rendszeres, kitüntetett véradó szerint jó ötlet egyszerűsíteni a véradáshoz szükséges adminisztrációt

Véradás egyszerűbben

A kormany.hu oldalon számolt be arról Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a DÁP-on a hiteles adatmegosztás funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható, ezzel arra biztat mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot.

A közétett tájékoztatóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált, a véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják.

A véradók szerint is ideje egyszerűsíteni az adminisztrációt

Rendszeres véradó Lentiben Molnárné Bánfi Mónika, aki a hír hallatán elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt az egyszerűsítést a véradásokon, mindkét félnek hasznos, hiszen időt takarítanak meg.

- A véradásokat legtöbbször munkanapokra szervezik, így fontos, hogy gyorsan és gördülékenyen menjen az adminisztráció, hiszen valóban problémás szokott lenni a sok igazolvánnyal érkező véradót regisztrálni, Lentiben többnyire kígyózó sor van ilyenkor - magyarázta. - Minden olyan intézkedést támogatok, ami az adminisztrációt egyszerűsíti és ez talán abban is segít, hogy többen vesznek részt a véradásokon. A DÁP használatával jó pár percet lehet spórolni. Egy véradás ideje közel másfél óra, és ebből a legtöbb időt az adatok egyeztetése, a véradás maga alig 10 perc. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu