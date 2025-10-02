Változás a rendszerben! Erről minden véradónak tudnia kell!

Elindulása óta a DÁP alkalmazás számos újdonsággal bővült, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is, most pedig a DÁP egyszerűsíti a véradás menetét.

Molnárné Bánfi Mónika rendszeres, kitüntetett véradó szerint jó ötlet egyszerűsíteni a véradáshoz szükséges adminisztrációt

Véradás egyszerűbben

A kormany.hu oldalon számolt be arról Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a DÁP-on a hiteles adatmegosztás funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható, ezzel arra biztat mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot.

A közétett tájékoztatóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált, a véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják.

A véradók szerint is ideje egyszerűsíteni az adminisztrációt

Rendszeres véradó Lentiben Molnárné Bánfi Mónika, aki a hír hallatán elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt az egyszerűsítést a véradásokon, mindkét félnek hasznos, hiszen időt takarítanak meg.

- A véradásokat legtöbbször munkanapokra szervezik, így fontos, hogy gyorsan és gördülékenyen menjen az adminisztráció, hiszen valóban problémás szokott lenni a sok igazolvánnyal érkező véradót regisztrálni, Lentiben többnyire kígyózó sor van ilyenkor - magyarázta. - Minden olyan intézkedést támogatok, ami az adminisztrációt egyszerűsíti és ez talán abban is segít, hogy többen vesznek részt a véradásokon. A DÁP használatával jó pár percet lehet spórolni. Egy véradás ideje közel másfél óra, és ebből a legtöbb időt az adatok egyeztetése, a véradás maga alig 10 perc.