Hagyatéki viták a családban? Kinek jár az örökség? Számít a végrendelet? – Ezek a leggyakoribb tévhitek

Sokan nem tudják, mi a különbség kizárás és kitagadás között, melyiknek milyen hatása van az örökségre, és azt sem feltétlenül, hogy a végrendelet írása hogyan szabályos. A témában dr. Bagladi Zsolt lenti közjegyző segített eligazodni.

A végrendelet írása, valamit a kizárás és kitagadás közötti különbség útvesztőiben dr. Bagladi Zsolt segített eligazodni

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A végrendelet írása nem csak filmes jelenet

- Végrendelkezni közjegyző által készített közokiratban, vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet, de szóbeli végrendeletet is tehet az, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé - magyarázta a közjegyző. Az írásbeli magánvégrendelet lehet saját kezűleg írt, más által írt és közjegyzőnél letett magánvégrendelet.

Vagyis a legegyszerűbb forma a saját kezű, kézzel írt végrendelet, amelyhez tanúk sem szükségesek. A dokumentumban mindig pontosan jelöljük meg az örököst: nevével, születési adataival és édesanyja nevével.

Az otthon készített írásbeli magánvégrendeletnek vannak kockázatai

- Mind a saját kezűleg írt, mind pedig a más által írt írásbeli magánvégrendelet alakiságaira szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak - folytatta. - A végrendelet készítése során arra is figyelni kell, hogy a több különálló lapból álló saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el. Valamennyi végrendelet érvényességének feltétele, hogy az okiratból megállapítható legyen annak a végrendeleti minősége és keltének az ideje. A végrendeletet az örökhagyónak saját kezűleg kell aláírnia.

Mi a kizárás és kitagadás közötti különbség?

Dr. Bagladi Zsolt ezt is elmagyarázta. Eszerint: az örökhagyó a törvényes örökösét, vagy azt, aki azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből.

- A kötelesrészre jogosult örököst csak a kötelesrészt meghaladó törvényes öröklésből lehet kizárni - jelezte. - A kizárás az örökhagyónak végintézkedésben tett nyilatkozata, amelyet nem kell indokolni. A kizárás azt jelenti, hogy a kizárt személy kiesik az öröklésből.