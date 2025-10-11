2 órája
Hagyatéki viták a családban? Kinek jár az örökség? Számít a végrendelet? – Ezek a leggyakoribb tévhitek
Jobbára szappanoperákból lehet ismerős az a jelenet, de olaszosabb vérmérsékletű magyar családoknál is előfordulhat, hogy a szülők haragjukban azt mondják gyereküknek: kitagadlak az örökségből! Jogi szempontból nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Összegyűjtöttük, hogy mi a kizárás és kitagadás közötti különbség, illetve hogy miért lehet fontos a végrendelet írása.
A végrendelet írása könnyen eldönti az örökség sorsát, az örökhagyó kitagadhatja vagy kizárhatja gyerekeit az örökségből
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Fotó: PeopleImages
Sokan nem tudják, mi a különbség kizárás és kitagadás között, melyiknek milyen hatása van az örökségre, és azt sem feltétlenül, hogy a végrendelet írása hogyan szabályos. A témában dr. Bagladi Zsolt lenti közjegyző segített eligazodni.
A végrendelet írása nem csak filmes jelenet
- Végrendelkezni közjegyző által készített közokiratban, vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet, de szóbeli végrendeletet is tehet az, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé - magyarázta a közjegyző. Az írásbeli magánvégrendelet lehet saját kezűleg írt, más által írt és közjegyzőnél letett magánvégrendelet.
Vagyis a legegyszerűbb forma a saját kezű, kézzel írt végrendelet, amelyhez tanúk sem szükségesek. A dokumentumban mindig pontosan jelöljük meg az örököst: nevével, születési adataival és édesanyja nevével.
Az otthon készített írásbeli magánvégrendeletnek vannak kockázatai
- Mind a saját kezűleg írt, mind pedig a más által írt írásbeli magánvégrendelet alakiságaira szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak - folytatta. - A végrendelet készítése során arra is figyelni kell, hogy a több különálló lapból álló saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el. Valamennyi végrendelet érvényességének feltétele, hogy az okiratból megállapítható legyen annak a végrendeleti minősége és keltének az ideje. A végrendeletet az örökhagyónak saját kezűleg kell aláírnia.
Mi a kizárás és kitagadás közötti különbség?
Dr. Bagladi Zsolt ezt is elmagyarázta. Eszerint: az örökhagyó a törvényes örökösét, vagy azt, aki azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből.
- A kötelesrészre jogosult örököst csak a kötelesrészt meghaladó törvényes öröklésből lehet kizárni - jelezte. - A kizárás az örökhagyónak végintézkedésben tett nyilatkozata, amelyet nem kell indokolni. A kizárás azt jelenti, hogy a kizárt személy kiesik az öröklésből.
Mi történik a kizárt leszármazottaival?
A kizárás az örökségből történhet más személy örökössé nevezésével, vagyis mellőzéssel is. A kifejezett nyilatkozattal történő kizárás csak a végrendeletben megjelölt törvényes örökösre vonatkozik, de nem terjed ki az ő leszármazóira. A mellőzésnél viszont az összes többi törvényes örököst, vagyis a leszármazóit is kizártnak kell tekinteni.
Mikor érvényes a kitagadás? Mi lesz a kötelesrésszel?
Dr. Bagladi Zsolt ezt így fogalmazta meg: kiesik az örökségből az, akit végintézkedésében az örökhagyó érvényesen kitagadott.
- A kitagadás akkor érvényes, ha a végintézkedés annak okát kifejezetten megjelöli. Ebben az esetben a kötelesrészre jogosult hozzátartozónak – leszármazó, házastárs, szülő– kötelesrész sem jár.
Az örökségből kitagadás alapja mi lehet?
A Polgári Törvénykönyv több esetet felsorol, amelyek alapot adhatnak a kitagadásra. Ilyen például, ha az örökös:
- az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
- az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
- az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy
- sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;
- az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette;
- erkölcstelen életmódot folytat;
- akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek - a büntetését még nem töltötte ki;
- a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.
A kitagadás a végrendeletből kisebb dolgok miatt is megtörténhet. A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja. A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot. Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt kitagadhatja.