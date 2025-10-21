október 21., kedd

Orsolya névnap

14°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hévíziek az örök városban

2 órája

Találkozás a szentatyával – a fürdőváros most már Olaszországban is aktív

Címkék#Vatikán#Naszádos Péter#XIV. Leó pápa#audiencia#Hévíz#Olaszország

Az örök városban töltött több napot egy hévízi delegáció Naszádos Péter polgármester vezetésével. A római program kiemelkedő pillanata az volt, amikor a fürdővárosiak találkoztak XIV. Leó pápával a Vatikánban.

Péter B. Árpád

A hévíziek részt vettek a pápai audiencián, majd Naszádos Péter találkozott Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceggel, Magyarország szentszéki nagykövetével a Vatikánban. 

A hévíziek a Vatikánban részt vettek XIV. Leó pápa audienciáján is
Fotó: Gelencsér Ákos

Vatikáni tárgyalások

– Nagykövet úrnak ez az utolsó időszaka, ugyanis lejár 10 éves szolgálata, s újabb feladatok várnak rá Magyarország érdekében. Nagyon örülök, hogy az utolsó évében még tudtunk vele tárgyalni Vatikánvárosban. Találkoztam a Római Magyar Akadémia igazgatójával, Berényi Lászlóval, s olyan szerencsénk volt, hogy erre a kiküldetésre csatlakozott hozzánk Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kabineti munkatársa, főtanácsadója, és ez további együttműködési lehetőségeket hozott Hévíz számára – mondta Naszádos Péter. 

Naszádos Péter az örök városban. Erősítik az olasz kapcsolatot
Fotó: Gelencsér Ákos

Segítő szeretet

A polgármester interjút adott a Vatikáni Rádiónak, egészen pontosan a hévízi Vértesaljai László atyának, majd a hévízi delegáció csatlakozott a két napon át tartó ételosztáshoz, illetve azon szervezet munkatársaihoz, amely a pápa nevében a szegényeket segítő szeretet gyakorolja. 

Utóbbit a Hungarikum Programiroda, illetve két vezetője, Miklós Beatrix és Miklós Péter szervezte, és segítették a hévízi delegációt a vatikáni programja során. Akárcsak a térség két papja, Kiss László esperes és Szalontai István, akik latin nyelvű áldást adtak az ételosztásnál, illetve más rendezvényeken is. 

Baráti játszma Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceggel
Fotó: Gelencsér Ákos

Táblák – magyarul és latinul

– Az utolsó napon a Pápai Magyar Intézet rektorával folytattunk tárgyalásokat, s átadtuk Hévíz város ajándékát. Ez egy nagy fatábla, Burucs Szabolcs alkotása, s az áll rajta magyar nyelven: Legyen a te hited szerint. Egy levelet is átnyújtottunk rektor úrnak a kérésünkkel, hisz’ azt tervezzük: jövőre elkészül e tábla párja, amelyen majd latinul szerepel a Legyen a te hited szerint mondat. Azzal a kéréssel fordultunk a pápai hivatalhoz: szeretnénk, ha jövőre mind a két táblát megáldaná a pápa őszentsége. A magyar nyelvű maradna a Vatikánban, a latin nyelvűt pedig hazahozzuk majd, és az Árpád-kori templomunkban állítjuk ki – vázolta a terveket Naszádos Péter. 

Naszádos Péter interjút adott a Vatikáni Rádiónak, egészen pontosan a hévízi  származású Vértesaljai László atyának
Fotó: Gelencsér Ákos

Testvérvárosi kapcsolat

A polgármester hozzátette, jövőre szeretnének testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, hiszen Olaszországba Hévíznek eddig nem volt partnertelepülése. „Folytatjuk a munkát, és jövőre, remélem, ismét szintet tudunk lépni a két nemzet és a két város kapcsolatában”, összegzett Hévíz első embere. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu