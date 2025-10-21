Találkozás a szentatyával – a fürdőváros most már Olaszországban is aktív

A hévíziek részt vettek a pápai audiencián, majd Naszádos Péter találkozott Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceggel, Magyarország szentszéki nagykövetével a Vatikánban.

A hévíziek a Vatikánban részt vettek XIV. Leó pápa audienciáján is

Fotó: Gelencsér Ákos

Vatikáni tárgyalások

– Nagykövet úrnak ez az utolsó időszaka, ugyanis lejár 10 éves szolgálata, s újabb feladatok várnak rá Magyarország érdekében. Nagyon örülök, hogy az utolsó évében még tudtunk vele tárgyalni Vatikánvárosban. Találkoztam a Római Magyar Akadémia igazgatójával, Berényi Lászlóval, s olyan szerencsénk volt, hogy erre a kiküldetésre csatlakozott hozzánk Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kabineti munkatársa, főtanácsadója, és ez további együttműködési lehetőségeket hozott Hévíz számára – mondta Naszádos Péter.

Naszádos Péter az örök városban. Erősítik az olasz kapcsolatot

Fotó: Gelencsér Ákos

Segítő szeretet

A polgármester interjút adott a Vatikáni Rádiónak, egészen pontosan a hévízi Vértesaljai László atyának, majd a hévízi delegáció csatlakozott a két napon át tartó ételosztáshoz, illetve azon szervezet munkatársaihoz, amely a pápa nevében a szegényeket segítő szeretet gyakorolja.

Utóbbit a Hungarikum Programiroda, illetve két vezetője, Miklós Beatrix és Miklós Péter szervezte, és segítették a hévízi delegációt a vatikáni programja során. Akárcsak a térség két papja, Kiss László esperes és Szalontai István, akik latin nyelvű áldást adtak az ételosztásnál, illetve más rendezvényeken is.

Baráti játszma Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceggel

Fotó: Gelencsér Ákos

Táblák – magyarul és latinul

– Az utolsó napon a Pápai Magyar Intézet rektorával folytattunk tárgyalásokat, s átadtuk Hévíz város ajándékát. Ez egy nagy fatábla, Burucs Szabolcs alkotása, s az áll rajta magyar nyelven: Legyen a te hited szerint. Egy levelet is átnyújtottunk rektor úrnak a kérésünkkel, hisz’ azt tervezzük: jövőre elkészül e tábla párja, amelyen majd latinul szerepel a Legyen a te hited szerint mondat. Azzal a kéréssel fordultunk a pápai hivatalhoz: szeretnénk, ha jövőre mind a két táblát megáldaná a pápa őszentsége. A magyar nyelvű maradna a Vatikánban, a latin nyelvűt pedig hazahozzuk majd, és az Árpád-kori templomunkban állítjuk ki – vázolta a terveket Naszádos Péter.