október 31., péntek

Farkas névnap

19°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Avatóünnepség

1 órája

A megvalósult zalai álom! Erre a célra újítottak fel egy százéves épületet (videó)

Címkék#felújítás#Zaol videó#Magyar Falu Prorgam#avatóünnepség#önkormányzat#önkormányzati hivatal

Egy álom vált valóra. Ez a mondat többször is elhangzott azon a péntek délelőtti avatóünnepségen, amely során a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár egy felújított épületet adott át. A vaspöri önkormányzati hivatal több mint 43 millió forintból újult meg.

Gyuricza Ferenc

A felújítás messze túlmutat azokon a szokványos feladatokon, amelyekre az elmúlt évek, évtizedek során számos példa volt vármegyénkben. A vaspöri önkormányzat a rendszerváltást követően ugyanis egy több mint százéves épületbe költözött be, amely már akkor – 1990-ben – is rossz műszaki állapotban volt. Az épületből további állagromlást követően, negyedszázada ki is kellett költöznie a vaspöri önkormányzati hivatalnak, így a magára hagyott, üresen álló ingatlan még rosszabb helyzetbe került. Minderről Fülöp Imre Loránd polgármester beszélt, aki azt is elmondta: egyrészt szerették volna megmenteni a több mint százéves épületet, másrészt méltatlannak tartotta a negyedszázada fennálló helyzetet, miszerint a hivatalnak egy volt szolgálati lakásban kell működnie, ezért keresték a lehetőségét az egykori hivatali épület felújítására. Ehhez végül Vigh László országgyűlési képviselő nyújtott segítséget, akinek közvetítésével a magyar állam egy kormányhatározat révén több mint 43 millió forintot biztosított a teljes körű renováláshoz. 

Vigh László (balról), Gyopáros Alpár, Fülöp Imre Loránd és Mikolás Attila salomvári plébános a vaspöri önkormányzati hivatal átadóünnepségén
Vigh László (balról), Gyopáros Alpár, Fülöp Imre Loránd és Mikolás Attila salomvári plébános a vaspöri önkormányzati hivatal átadóünnepségén
Fotó: Gyuricza Ferenc

A helyi lakosok is kivették részüket a vaspöri önkormányzati hivatal felújításából

A renoválás kapcsán a polgármester arról is beszélt, hogy nemcsak a felújítással megbízott vállalkozó végzett kiváló munkát, de a képviselő-testület tagjai is kivették abból részüket, valamint a falubeliek is hozzájárultak önkéntes munkavégzéssel ahhoz, hogy az épület elkészüljön. Ahogy Fülöp Imre Loránd fogalmazott: büszkék a régi vaspöri lakosokra, akik felépítették az újra birtokba vett hivatali épületet, de büszkék önmagukra is, akiknek sikerült renováltatniuk azt. 

Trendi falun élni

Vigh László – részben kapcsolódva az elhangzottakhoz – a mintaadás fontosságáról beszélt. Mint mondotta: ahol az önkormányzati hivatalra gondot fordítanak, hogy az méltó állapotban legyen, ott valóban jó példával jár el a lakosság előtt az önkormányzat. A képviselő beszélt arról is, az épület renoválásával a XXI. századhoz méltó munkakörülményeket teremtettek, illetve azt is kiemelte, hogy mára „trendi lett falun élni”, nagyon sok fiatal választja lakóhelyéül a csendes, jó levegőjű, biztonságos falvakat.

Fülöp Imre Loránd (balról) mutatja Gyopáros Alpárnak és Vigh Lászlónak a vaspöri önkormányzati hivatal belső elrendezését
Fülöp Imre Loránd (balról) mutatja Gyopáros Alpárnak és Vigh Lászlónak a vaspöri önkormányzati hivatal belső elrendezését
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Magyar Falu Program igazi sikertörténet

Gyopáros Alpár többek között a vármegyénkbe jutott fejlesztési forrásokról beszélt. Mint mondotta, az általa sikertörténetnek nevezett Magyar Falu Program eddigi öt esztendeje alatt több mint 50 milliárd forint érkezett Zalába, amit egyebek mellett 

  • útfejlesztésekre, 
  • járdahálózatra, 
  • közintézményekre, 
  • alapszolgáltatásokra fordíthattak a helyiek. 

Önkormányzati tulajdonú épületek felújítására országszerte 93 milliárd forintot biztosított a Magyar Falu Program, ebből több mint négyezer épület újult meg. A program sikere a forrásbiztosítás mellett annak is köszönhető, hogy annak koordinálásába bevonják a helyi szereplőket, az ő javaslataik, tanácsaik alapján döntenek a pályázati kiírásokról. A másik kulcskérdés az egyéni országgyűlési képviselő személye, aki tartja a kapcsolatot az önkormányzatokkal, s ezáltal tudja hatékonyan képviselni a települések érdekeit. A vaspöri önkormányzati hivatal épületének felújítása is ilyen lobbitevékenység eredményeként valósulhatott meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu