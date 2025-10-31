A megvalósult zalai álom! Erre a célra újítottak fel egy százéves épületet (videó)

A felújítás messze túlmutat azokon a szokványos feladatokon, amelyekre az elmúlt évek, évtizedek során számos példa volt vármegyénkben. A vaspöri önkormányzat a rendszerváltást követően ugyanis egy több mint százéves épületbe költözött be, amely már akkor – 1990-ben – is rossz műszaki állapotban volt. Az épületből további állagromlást követően, negyedszázada ki is kellett költöznie a vaspöri önkormányzati hivatalnak, így a magára hagyott, üresen álló ingatlan még rosszabb helyzetbe került. Minderről Fülöp Imre Loránd polgármester beszélt, aki azt is elmondta: egyrészt szerették volna megmenteni a több mint százéves épületet, másrészt méltatlannak tartotta a negyedszázada fennálló helyzetet, miszerint a hivatalnak egy volt szolgálati lakásban kell működnie, ezért keresték a lehetőségét az egykori hivatali épület felújítására. Ehhez végül Vigh László országgyűlési képviselő nyújtott segítséget, akinek közvetítésével a magyar állam egy kormányhatározat révén több mint 43 millió forintot biztosított a teljes körű renováláshoz.

Vigh László (balról), Gyopáros Alpár, Fülöp Imre Loránd és Mikolás Attila salomvári plébános a vaspöri önkormányzati hivatal átadóünnepségén

Fotó: Gyuricza Ferenc

A helyi lakosok is kivették részüket a vaspöri önkormányzati hivatal felújításából

A renoválás kapcsán a polgármester arról is beszélt, hogy nemcsak a felújítással megbízott vállalkozó végzett kiváló munkát, de a képviselő-testület tagjai is kivették abból részüket, valamint a falubeliek is hozzájárultak önkéntes munkavégzéssel ahhoz, hogy az épület elkészüljön. Ahogy Fülöp Imre Loránd fogalmazott: büszkék a régi vaspöri lakosokra, akik felépítették az újra birtokba vett hivatali épületet, de büszkék önmagukra is, akiknek sikerült renováltatniuk azt.

Trendi falun élni

Vigh László – részben kapcsolódva az elhangzottakhoz – a mintaadás fontosságáról beszélt. Mint mondotta: ahol az önkormányzati hivatalra gondot fordítanak, hogy az méltó állapotban legyen, ott valóban jó példával jár el a lakosság előtt az önkormányzat. A képviselő beszélt arról is, az épület renoválásával a XXI. századhoz méltó munkakörülményeket teremtettek, illetve azt is kiemelte, hogy mára „trendi lett falun élni”, nagyon sok fiatal választja lakóhelyéül a csendes, jó levegőjű, biztonságos falvakat.