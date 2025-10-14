október 14., kedd

Ügyészségi tájékoztató

16 perce

Utcai harc Zalában: vascsővel és botokkal felfegyverkezett bandák csaptak össze az éj leple alatt

Csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség egy zalai társaság ellen. A férfiak vascsővel és botokkal felfegyverkezve támadtak rá haragosaikra, aminek következtében ketten is megsérültek.

Gyuricza Ferenc

A nem mindennapos esetről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: egy 26 éves szentpéterúri férfi 2024. augusztus 26. napján egy korábbi incidens miatt fenyegető hangvételű üzeneteket írt ki saját közösségi oldalára, amely üzeneteket a sértetteknek címezte. Az egyik üzenet azt tartalmazta, hogy három perc múlva odamennek a szintén helybeli sértettek lakóhelyéhez, és verekedés lesz. Fenyegetését tett követte, éjfél körül a férfi a vádlott társasával együtt kocsival meg is jelent a sértettek szentpéterúri háza előtt, ahol dudáltak, és kiabáltak a ház lakóinak. Az idősebb férfi sértett kiment az utcára, azonban mire odaért volna a vádlottakhoz, azok eltávoztak a helyszínről. A vádlottak éjfél után ismét visszatértek, ismét dudálással és kiabálással hívták ki apát és fiát az utcára, majd amikor azok megjelentek, vascsővel és botokkal felfegyverkezve, azaz a kezükben lévő feszítővassal és fa karókkal rájuk támadtak. 

Vascsővel és botokkal felfegyverkezve támadtak egymásra Zalában
Vascsővel és botokkal felfegyverkezve támadtak egymásra Zalában
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Vascsővel és botokkal felfegyverkezve estek egymásnak

Az idősebb sértett mindezt látva szintén felvett a földről egy léc darabot, a fia pedig egy fa karót ragadott meg. A dulakodás során a vádlottak feszítővassal ütötték meg az idősebb sértett vállát, a fiatalabb sértettel való verekedés közben az árokba is beestek. A bántalmazás következtében a két sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett. 

Riadalmat és megbortánkozást keltettek

A zalaegerszegi járási ügyészség álláspontja szerint a vádlottak erőszakos és kihívó magatartása alkalmas volt arra, hogy a környék lakóiban riadalmat és megbotránkozást keltsen. Ezért a támadókkal szemben csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt vádat emeltek. 

 

