Utcai harc Zalában: vascsővel és botokkal felfegyverkezett bandák csaptak össze az éj leple alatt

A nem mindennapos esetről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: egy 26 éves szentpéterúri férfi 2024. augusztus 26. napján egy korábbi incidens miatt fenyegető hangvételű üzeneteket írt ki saját közösségi oldalára, amely üzeneteket a sértetteknek címezte. Az egyik üzenet azt tartalmazta, hogy három perc múlva odamennek a szintén helybeli sértettek lakóhelyéhez, és verekedés lesz. Fenyegetését tett követte, éjfél körül a férfi a vádlott társasával együtt kocsival meg is jelent a sértettek szentpéterúri háza előtt, ahol dudáltak, és kiabáltak a ház lakóinak. Az idősebb férfi sértett kiment az utcára, azonban mire odaért volna a vádlottakhoz, azok eltávoztak a helyszínről. A vádlottak éjfél után ismét visszatértek, ismét dudálással és kiabálással hívták ki apát és fiát az utcára, majd amikor azok megjelentek, vascsővel és botokkal felfegyverkezve, azaz a kezükben lévő feszítővassal és fa karókkal rájuk támadtak.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Vascsővel és botokkal felfegyverkezve estek egymásnak

Az idősebb sértett mindezt látva szintén felvett a földről egy léc darabot, a fia pedig egy fa karót ragadott meg. A dulakodás során a vádlottak feszítővassal ütötték meg az idősebb sértett vállát, a fiatalabb sértettel való verekedés közben az árokba is beestek. A bántalmazás következtében a két sértett nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett.

Riadalmat és megbortánkozást keltettek

A zalaegerszegi járási ügyészség álláspontja szerint a vádlottak erőszakos és kihívó magatartása alkalmas volt arra, hogy a környék lakóiban riadalmat és megbotránkozást keltsen. Ezért a támadókkal szemben csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt vádat emeltek.