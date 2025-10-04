október 4., szombat

Teljes útlezárás

52 perce

Vasárnap erre nem tud közlekedni a zalai városban

Címkék#Rózsa körforgalom#Hevesi utca#munkálatok

Vasárnap teljes útzár lesz a Hevesi Sándor utcában, majd hétfőtől félpályás korlátozásra kell készülni a Rózsa utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. A buszközlekedés ideiglenes megállókkal biztosított marad.

Zaol.hu
Vasárnap erre nem tud közlekedni a zalai városban

Fotó: Szakony Attila

Az időjárás függvényében október 5–7. között zajlanak az aszfaltozási munkák a Hevesi–Rózsa körforgalomnál. Október 5-én, vasárnap a Hevesi Sándor utca érintett szakaszát teljes szélességben lezárják, így az autósoknak kerülőúttal kell számolniuk. Hétfőn és kedden (október 6–7.) a munkálatok a Rózsa utcában folytatódnak, ekkor félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben, miközben a Hevesi utca már ismét járhatóvá válik.

Vasárnap teljes útzár várható a Hevesi utcán.   Fotó: Szakony Attila

Október 8-tól mindkét útszakaszon helyreáll a teljes forgalom. A helyi buszjáratok közlekedése a munkálatok idején sem szünetel, de ideiglenes megállók kijelölésére kerül sor.

 

