Család, haza, szabadság mindenekelőtt - városi 56-os megemlékezés Zalaegerszegen (galéria, videó)

A városi megemlékezésen a képviselő az 1956-os események drámai fordulatával kezdte a beszédét, Nagy Imre miniszterelnök szavait idézve: "Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van." Később a csütörtöki békemenettel kapcsolatban osztotta meg gondolatait, s hangsúlyozta, hogy a mai, háborús világunkban mindennél nagyobb szükség van az összetartásra, a békére.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Városi megemlékezés, ezúttal a hangversenyteremben

- Büszke vagyok magyarságunkra, nyelvünkre, kultúránkra, mindenre, amit Zalaegerszegen, Zalában, az országban létrehoztunk. Legyenek Önök is büszkék erre. Segítsenek, hogy ezek az értékek megmaradjanak. Ha meg tudjuk mindezt védeni, akkor méltók leszünk 1956 örököseihez, emlékékez – zárta gondolatait Vigh László.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára szervezett megemlékező műsorban Berkes Dániel zongoraművész, énektanár, valamint tanítványai, Krecsár Bianka és Szabó Szandra adták elő a Kormorán együttes Ha messze mész című dalát. Mellettük Mihály Péter színművész olvasta fel Magyari Lajos Budapest 1956 című versét. A megemlékezésen közreműködtek továbbá a Zalai Táncegyüttes tagjai. Az est végén a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar adott ünnepi koncertet a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, vezényelt Bognár Ferenc, zongorán közreműködött Berecz Mihály. 1956 hősei előtt város- és vármegyeszerte ünnepségeket tartottak.