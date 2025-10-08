55 perce
Kik lesznek Zala idei példaképei? - mutatjuk a Vármegyei Prima díj tíz jelöltjét
Idén is szavazhatunk a legprímább zalaiakra. A VOSZ vármegyei szervezete ugyanis ebben az esztendőben immár 19. alkalommal adja át a Vármegyei Prima díjat, amihez közönségszavazás is kapcsolódik: a tíz jelölt október 13. és 17. között várja a voksokat. A gálát október 18-án tartják, ezúttal Nagykanizsán.
A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával alapította 2003-ban. A mozgalom küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. Az elismerés sikere a vállalkozói szféra figyelmét is gyorsan ráirányította annak fontosságára: így 2005-től az országos Prima Primissima díj területi Prima díjakkal egészült ki, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket, írja honlapján a VOSZ Zala Vármegyei Szervezete. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén önálló elismerésben, Vármegyei Prima díjban részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport vármegyei legjobbjai. Ők azok, akik példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk közösségének.
A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott a mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján.
A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége a sok kiváló jelöltből már kiválasztotta a kategóriagyőzteseket, közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet majd egészen október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a gálán derül majd ki.
A 2025-ös Zala Vármegyei Prima jelöltek
- Berkes Dániel
Magyar zeneművészet kategória
Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző
- Devecz Erzsébet Zsuzsanna
Magyar népművészet és közművelődés kategória
Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
- Major Veronika
Magyar sport kategória
Sportlövész
- Szabó Zsolt
Magyar ismeretterjesztés és média kategória
Természetfotós
- Klie Zoltán
Magyar építészet kategória
építész
- Hanzsérosné Farsang Ildikó
Magyar oktatás és köznevelés kategória
Nyugdíjas tanár, táncpedagógus
- Dr. Bárány László
Magyar tudomány kategória
Gasztroenterológus főorvos
- Budaházi Tibor
Magyar képző- és iparművészet kategória
Munkácsy-díjas festőművész
- Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület
Magyar színház-, film- és táncművészet kategória
- Kardos Ferenc
Magyar irodalom
Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
A Vármegyei Prima díj tavalyi nyertesei
- Magyar színház-, film- és táncművészet: Ecsedi Erzsébet - színművész, rendező
- Magyar tudomány: Dr. Péter József - nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos
- Magyar oktatás és köznevelés: Lengyák István - nyugalmazott pedagógus
- Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj: dr. Baracskai Józsefné - a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezetének igazgatója
- Különdíj és Közönségdíj: Illés Fanni - paralimpikon úszó
Beszámolónk az idei Zala megyei Prima díj átadójárólA HSMK színháztermében pénteken tizenharmadik alkalommal tartották meg a Zala Megyei Területi Prima Díj ünnepélyes gálaestjét, melyen több elismerést is átadtak.