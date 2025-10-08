október 8., szerda

Te kire szavazol?

55 perce

Kik lesznek Zala idei példaképei? - mutatjuk a Vármegyei Prima díj tíz jelöltjét

Címkék#Zala#VOSZ Zala Vármegyei Szervezete#Vármegyei Prima-díj#szavazás#VOSZ

Idén is szavazhatunk a legprímább zalaiakra. A VOSZ vármegyei szervezete ugyanis ebben az esztendőben immár 19. alkalommal adja át a Vármegyei Prima díjat, amihez közönségszavazás is kapcsolódik: a tíz jelölt október 13. és 17. között várja a voksokat. A gálát október 18-án tartják, ezúttal Nagykanizsán.

Zaol.hu

A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával alapította 2003-ban. A mozgalom küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. Az elismerés sikere a vállalkozói szféra figyelmét is gyorsan ráirányította annak fontosságára: így 2005-től az országos Prima Primissima díj területi Prima díjakkal egészült ki, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket, írja honlapján a VOSZ Zala Vármegyei Szervezete. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén önálló elismerésben, Vármegyei Prima díjban részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport vármegyei legjobbjai. Ők azok, akik példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk közösségének.

Vármegyei Prima díj
A tíz jelölt. Közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Vármegyei Prima díjat. 
Forrás: VOSZ Zala Vármegyei Szervezete

A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott a mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján. 
A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége a sok kiváló jelöltből már kiválasztotta a kategóriagyőzteseket, közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet majd egészen október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a gálán derül majd ki.

A 2025-ös Zala Vármegyei Prima jelöltek

  • Berkes Dániel
    Magyar zeneművészet kategória
    Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző
  • Devecz Erzsébet Zsuzsanna
    Magyar népművészet és közművelődés kategória
    Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
  • Major Veronika
    Magyar sport kategória
    Sportlövész
  • Szabó Zsolt
    Magyar ismeretterjesztés és média kategória
    Természetfotós
  • Klie Zoltán
    Magyar építészet kategória
    építész
  • Hanzsérosné Farsang Ildikó
    Magyar oktatás és köznevelés kategória
    Nyugdíjas tanár, táncpedagógus
  • Dr. Bárány László
    Magyar tudomány kategória
    Gasztroenterológus főorvos
  • Budaházi Tibor
    Magyar képző- és iparművészet kategória
    Munkácsy-díjas festőművész
  • Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület
    Magyar színház-, film- és táncművészet kategória
  • Kardos Ferenc
    Magyar irodalom
    Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese

A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

A Vármegyei Prima díj tavalyi nyertesei

  • Magyar színház-, film- és táncművészet: Ecsedi Erzsébet - színművész, rendező
  • Magyar tudomány: Dr. Péter József - nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos
  • Magyar oktatás és köznevelés: Lengyák István - nyugalmazott pedagógus
  • Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj: dr. Baracskai Józsefné - a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezetének igazgatója
  • Különdíj és Közönségdíj: Illés Fanni - paralimpikon úszó

A tavalyi gáláról itt olvashatja beszámolónkat, itt pedig megnézheti az előző esztendők díjazottjait.

 

