Kik lesznek Zala idei példaképei? - mutatjuk a Vármegyei Prima díj tíz jelöltjét

A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával alapította 2003-ban. A mozgalom küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. Az elismerés sikere a vállalkozói szféra figyelmét is gyorsan ráirányította annak fontosságára: így 2005-től az országos Prima Primissima díj területi Prima díjakkal egészült ki, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket, írja honlapján a VOSZ Zala Vármegyei Szervezete. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén önálló elismerésben, Vármegyei Prima díjban részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport vármegyei legjobbjai. Ők azok, akik példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk közösségének.

A tíz jelölt. Közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Vármegyei Prima díjat.

Forrás: VOSZ Zala Vármegyei Szervezete

A VOSZ zalai szervezete 2006-ban csatlakozott a mozgalomhoz, azóta minden esztendőben három Prima díjast választ meg. Ezen felül közönségdíjat is átadnak a tíz jelöltre leadott szavazatok alapján.

A jelölési időszak idén szeptember 7-én zárult, a VOSZ zalai elnöksége a sok kiváló jelöltből már kiválasztotta a kategóriagyőzteseket, közülük három személy vagy szervezet nyerheti el a Vármegyei Prima díjat. A honlapon és Facebook-oldalukon már bemutatták a tíz jelöltet. Szavazni október 13-tól (hétfő) lehet majd egészen október 17-én, pénteken éjfélig a zalai VOSZ honlapján. A szavazás eredménye a gálán derül majd ki.

A 2025-ös Zala Vármegyei Prima jelöltek

Berkes Dániel

Magyar zeneművészet kategória

Zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző

Devecz Erzsébet Zsuzsanna

Magyar népművészet és közművelődés kategória

Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke

Major Veronika

Magyar sport kategória

Sportlövész

Szabó Zsolt

Magyar ismeretterjesztés és média kategória

Természetfotós

Klie Zoltán

Magyar építészet kategória

építész

Hanzsérosné Farsang Ildikó

Magyar oktatás és köznevelés kategória

Nyugdíjas tanár, táncpedagógus

Dr. Bárány László

Magyar tudomány kategória

Gasztroenterológus főorvos

Budaházi Tibor

Magyar képző- és iparművészet kategória

Munkácsy-díjas festőművész

Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület

Magyar színház-, film- és táncművészet kategória

Kardos Ferenc

Magyar irodalom

Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese

A díjátadó gálát október 18-án, szombaton tartják Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.