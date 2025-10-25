Varázslatos őszi színekben a megszokott helyek (galéria)

Néha hűvösebb, olykor borongós idő, de varázslatos színpompa, a sárga, a narancs, a barna ezernyi árnyalata kíséri utunkat, ha útra kelünk egy-egy sétára. S bár a természet lassan pihenni készülődik, de néhány hétig még megajándékoz minket az ősz szépségével. A nyár elmúltával a keszthelyi Balaton-part is egy másik arcát mutatja.