A természet varázsa
40 perce
Varázslatos őszi színekben a megszokott helyek (galéria)
Még a szokásos utcák is ámulatba ejthetnek minket ilyenkor: ősszel sok helyszín talán még színpompásabb, mint az év bármely időszakában.
Néha hűvösebb, olykor borongós idő, de varázslatos színpompa, a sárga, a narancs, a barna ezernyi árnyalata kíséri utunkat, ha útra kelünk egy-egy sétára. S bár a természet lassan pihenni készülődik, de néhány hétig még megajándékoz minket az ősz szépségével. A nyár elmúltával a keszthelyi Balaton-part is egy másik arcát mutatja.
Varázslatos őszi színekben a megszokott helyekFotók: Keszey Ágnes
