A természet varázsa

40 perce

Varázslatos őszi színekben a megszokott helyek (galéria)

Címkék#séta#Balaton-part#ősz#természet

Még a szokásos utcák is ámulatba ejthetnek minket ilyenkor: ősszel sok helyszín talán még színpompásabb, mint az év bármely időszakában.

Keszey Ágnes

Néha hűvösebb, olykor borongós idő, de varázslatos színpompa,  a sárga, a narancs, a barna ezernyi árnyalata kíséri utunkat, ha útra kelünk egy-egy sétára. S bár a természet lassan pihenni készülődik, de néhány hétig még megajándékoz minket az ősz szépségével. A nyár elmúltával a keszthelyi Balaton-part is egy másik arcát mutatja. 

Varázslatos őszi színekben a megszokott helyek

Fotók: Keszey Ágnes

 

 

