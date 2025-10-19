Vajúdás és császármetszés – várandós-felkészítés novemberben is a Szent Rafael Kórházban

Az előadások során szó lesz többek között a vajúdásról, a szülési fájdalomról és a császármetszésről, s megtudhatják az érdeklődők azt is: a terhesség alatt miből és mennyit javasolt fogyasztani, illetve megismerkedhetnek a gyermekágyas részleggel és a szülőszobával. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend és a betöltött terhességi hetek alapján, a rendelkezésre álló helyek függvényében fogadják, s erről visszaigazolást küldenek.

A részletes program megtalálható a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldalán.