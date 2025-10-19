október 19., vasárnap

Vajúdás és császármetszés – várandós-felkészítés novemberben is a Szent Rafael Kórházban

Címkék#terhesség#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#Családbarát szülészet#Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház a Családbarát szülészet projekt keretében novemberben is folytatja a várandós-felkészítést a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk számára. A leendő szülőket négy alkalommal, változatos témákkal várják a járási egészségfejlesztési irodában (Kossuth utca 46-48.).

Zaol.hu
Vajúdás és császármetszés – várandós-felkészítés novemberben is a Szent Rafael Kórházban

Változatos témák szerepelnek a novemberi programban. A kép illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Fotó: ibragimova

Az előadások során szó lesz többek között a vajúdásról, a szülési fájdalomról és a császármetszésről, s megtudhatják az érdeklődők azt is: a terhesség alatt miből és mennyit javasolt fogyasztani, illetve megismerkedhetnek a gyermekágyas részleggel és a szülőszobával. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend és a betöltött terhességi hetek alapján, a rendelkezésre álló helyek függvényében fogadják, s erről visszaigazolást küldenek.

A részletes program megtalálható a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldalán.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
