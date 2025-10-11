október 11., szombat

Megmenthető?

31 perce

Rejtélyes vályogpince Zalában: 86 éve áll, de már az idő könyörtelenül támadja (galéria, videó)

A vályog pince roskadozik a Nagykanizsához tartozó Förhénc hegyen. Ráadásul a hely frekventált részén, a közel 265 éves Förhénci-kápolna tőszomszédságában. Arról, hogy milyen rossz állapotban van az épület leginkább a fényképek beszélnek.

Benedek Bálint
Rejtélyes vályogpince Zalában: 86 éve áll, de már az idő könyörtelenül támadja (galéria, videó)

Jobb sorsra lenne érdemes...

Fotó: Szakony Attila

A vályogból épített pincének nincs tulajdonosa, vagy megfeledkeztek az építményről. Persze az is lehet, hogy elhunytak a fenntartók és nincsenek örökösök. De még számtalan ok húzódhat a történet mögött. Az viszont biztos: egy nagyobb esőzés akár le is rombolhatja az ingatlant. A tetőszerkezet megrogyott, hullámos lett, a falakra nehezedő súly miatt az utcafrontról kihasadt már egy órási darab. Ettől a paraszti pince berendezései láthatóvá váltak. Ha lehet hinni az egyik zsalu feletti évszámnak, akkor 1939-ben épült, tehát az építmény 86 éves. Abban megegyezhetünk, ennél jobb sorsra lenne érdemes, de vajon még megmenthető?

vályog pince
Förhénc frekventált helyén a kápolna tőszomszédságban áll még a vályog pince
Fotó: Szakony Attila

Elhagyott pince a zalai hegyháton

Fotók: Szakony Attila

 

